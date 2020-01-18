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القبض على شخصين بحوزتهما 83 ألف حبة محظورة  بالرياض

بعد ضبط مروجيْ مخدرات يعرضان سمومهما بمواقع  التواصل

 أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تمكّن فرق مكافحة المخدرات بـمنطقة الرياض من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما (835900) حبة من الحبوب المحظورة.

وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط شخصين من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يعرضون سمومهما عبر تلك البرامج في العاصمة الرياض.

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القبض على شخصين بحوزتهما 83 ألف حبة محظورة  بالرياض
سبق

 أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تمكّن فرق مكافحة المخدرات بـمنطقة الرياض من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما (835900) حبة من الحبوب المحظورة.

وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط شخصين من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يعرضون سمومهما عبر تلك البرامج في العاصمة الرياض.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
04:17 PM
بعد ضبط مروجيْ مخدرات يعرضان سمومهما بمواقع  التواصل

القبض على شخصين بحوزتهما 83 ألف حبة محظورة  بالرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
14,316

 أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تمكّن فرق مكافحة المخدرات بـمنطقة الرياض من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما (835900) حبة من الحبوب المحظورة.

وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط شخصين من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يعرضون سمومهما عبر تلك البرامج في العاصمة الرياض.

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