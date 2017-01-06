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القبض على قاتل حارس أمن مجمع تجاري في الخُبر

التحريات الجنائية كشفت أن المتهم زميلٌ للمجني عليه

 ألقت شرطة محافظة الخُبر القبض على المتهم بقتل مواطن ثلاثيني يعمل حارس أمن بأحد المجمعات التجارية، بسكين؛ حيث كشفت الإجراءات والتحريات الأولية، أن المتهم زميل المجني عليه.

 

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي؛ لـ "سبق": "في السادسة صباح اليوم الجمعة تلقت شرطة محافظة الخُبر بلاغاً من مواطن خمسيني يعمل مشرفاً مناوباً لشركة حراسات أمنية، أفاد بعثوره على زميله المواطن الثلاثيني المكلّف بحراسة أحد المراكز التجارية بمحافظة الخُبر متوفى وعليه آثار دماء".

 

وأضاف: "باشر المختصّون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وتوصّلت الإجراءات والتحريات الأولية، إلى تورُّط زميل المجني عليه؛ مواطن عشريني، في مقتله بواسطة سكين كانت بحوزته، وذلك إثر خلافٍ نشب فيما بينهما".

 

وأردف: "تمّ إلقاء القبض على المتهم وتوقيفه؛ تمهيداً لإحالته وملف الحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".

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القبض على قاتل حارس أمن مجمع تجاري في الخُبر
سبق

 ألقت شرطة محافظة الخُبر القبض على المتهم بقتل مواطن ثلاثيني يعمل حارس أمن بأحد المجمعات التجارية، بسكين؛ حيث كشفت الإجراءات والتحريات الأولية، أن المتهم زميل المجني عليه.

 

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي؛ لـ "سبق": "في السادسة صباح اليوم الجمعة تلقت شرطة محافظة الخُبر بلاغاً من مواطن خمسيني يعمل مشرفاً مناوباً لشركة حراسات أمنية، أفاد بعثوره على زميله المواطن الثلاثيني المكلّف بحراسة أحد المراكز التجارية بمحافظة الخُبر متوفى وعليه آثار دماء".

 

وأضاف: "باشر المختصّون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وتوصّلت الإجراءات والتحريات الأولية، إلى تورُّط زميل المجني عليه؛ مواطن عشريني، في مقتله بواسطة سكين كانت بحوزته، وذلك إثر خلافٍ نشب فيما بينهما".

 

وأردف: "تمّ إلقاء القبض على المتهم وتوقيفه؛ تمهيداً لإحالته وملف الحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
02:46 PM
التحريات الجنائية كشفت أن المتهم زميلٌ للمجني عليه

القبض على قاتل حارس أمن مجمع تجاري في الخُبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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 ألقت شرطة محافظة الخُبر القبض على المتهم بقتل مواطن ثلاثيني يعمل حارس أمن بأحد المجمعات التجارية، بسكين؛ حيث كشفت الإجراءات والتحريات الأولية، أن المتهم زميل المجني عليه.

 

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي؛ لـ "سبق": "في السادسة صباح اليوم الجمعة تلقت شرطة محافظة الخُبر بلاغاً من مواطن خمسيني يعمل مشرفاً مناوباً لشركة حراسات أمنية، أفاد بعثوره على زميله المواطن الثلاثيني المكلّف بحراسة أحد المراكز التجارية بمحافظة الخُبر متوفى وعليه آثار دماء".

 

وأضاف: "باشر المختصّون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة وتوصّلت الإجراءات والتحريات الأولية، إلى تورُّط زميل المجني عليه؛ مواطن عشريني، في مقتله بواسطة سكين كانت بحوزته، وذلك إثر خلافٍ نشب فيما بينهما".

 

وأردف: "تمّ إلقاء القبض على المتهم وتوقيفه؛ تمهيداً لإحالته وملف الحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".

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