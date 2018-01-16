النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على مجموعة من المفحطين بينبع يعرضون أرواحهم والآخرين للخطر

بالاستعانة بدوريات الأمن ومرور المحافظة

قبضت دوريات الأمن ومرور محافظة ينبع على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد، وتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالة أوراقهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية، فيما لايزال البحث عن بعض المفحطين الذين تم رصدهم في مواقع التفحيط من قبل رجال الأمن.
 
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، بالاستعانة بدوريات الأمن وشعبة مرور محافظة ينبع للإطاحة بالمفحطين بشارع المطار الجديد والذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر تم القبض على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد فجر أمس الأول الجمعة.
 
ووفقاً للمعلومات أودع المفحطون توقيف شعبة مرور ينبع وتم حجز مركباتهم وتطبيق نظام التفحيط عليهم.
 
وكانت "سبق" نشرت تقريراً أمس الأول بعنوان "قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع" حيث وثق مواطن بمحافظة ينبع مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم أيام الاختبارات.

 
وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على مجموعة من المفحطين بينبع يعرضون أرواحهم والآخرين للخطر
سبق

قبضت دوريات الأمن ومرور محافظة ينبع على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد، وتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالة أوراقهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية، فيما لايزال البحث عن بعض المفحطين الذين تم رصدهم في مواقع التفحيط من قبل رجال الأمن.
 
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، بالاستعانة بدوريات الأمن وشعبة مرور محافظة ينبع للإطاحة بالمفحطين بشارع المطار الجديد والذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر تم القبض على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد فجر أمس الأول الجمعة.
 
ووفقاً للمعلومات أودع المفحطون توقيف شعبة مرور ينبع وتم حجز مركباتهم وتطبيق نظام التفحيط عليهم.
 
وكانت "سبق" نشرت تقريراً أمس الأول بعنوان "قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع" حيث وثق مواطن بمحافظة ينبع مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم أيام الاختبارات.

 
وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:44 PM
بالاستعانة بدوريات الأمن ومرور المحافظة

القبض على مجموعة من المفحطين بينبع يعرضون أرواحهم والآخرين للخطر

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
7
5,696

قبضت دوريات الأمن ومرور محافظة ينبع على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد، وتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالة أوراقهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية، فيما لايزال البحث عن بعض المفحطين الذين تم رصدهم في مواقع التفحيط من قبل رجال الأمن.
 
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، بالاستعانة بدوريات الأمن وشعبة مرور محافظة ينبع للإطاحة بالمفحطين بشارع المطار الجديد والذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر تم القبض على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد فجر أمس الأول الجمعة.
 
ووفقاً للمعلومات أودع المفحطون توقيف شعبة مرور ينبع وتم حجز مركباتهم وتطبيق نظام التفحيط عليهم.
 
وكانت "سبق" نشرت تقريراً أمس الأول بعنوان "قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع" حيث وثق مواطن بمحافظة ينبع مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم أيام الاختبارات.

 
وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.
 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,300
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,441
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة