القبض على مجموعة من المفحطين بينبع يعرضون أرواحهم والآخرين للخطر

بالاستعانة بدوريات الأمن ومرور المحافظة

قبضت دوريات الأمن ومرور محافظة ينبع على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد، وتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالة أوراقهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية، فيما لايزال البحث عن بعض المفحطين الذين تم رصدهم في مواقع التفحيط من قبل رجال الأمن.



وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، بالاستعانة بدوريات الأمن وشعبة مرور محافظة ينبع للإطاحة بالمفحطين بشارع المطار الجديد والذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر تم القبض على عدد من المفحطين وهم يمارسون التفحيط بشارع المطار الجديد فجر أمس الأول الجمعة.



ووفقاً للمعلومات أودع المفحطون توقيف شعبة مرور ينبع وتم حجز مركباتهم وتطبيق نظام التفحيط عليهم.



وكانت "سبق" نشرت تقريراً أمس الأول بعنوان "قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع" حيث وثق مواطن بمحافظة ينبع مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم أيام الاختبارات.



وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.

