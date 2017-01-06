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القبض على مخالفين بمحمية بني معارض بعد مطاردة شرسة

وجد بحوزتهما أسلحة نارية وأحيلا للجهات المختصة

تمكنت مساء اليوم الجمعة فرق محمية بني معارض من إلقاء القبض على مخالفين داخل المنطقة المحظورة، وذلك بعد مطاردتهم وإيقافهم بالقوة الجبرية، ووجد بحوزتهم عدة أسلحة نارية من سلاح رشاش وشوزن وسلاحين من نوع خرازتين.

وبحسب التفاصيل فإن دوريات الفرق المحمية الخاصة ببني معارض رصدت سيارة من نوع هايلكس غمارتين داخل المنطقة المحمية وارتكب سائقها الفرار وتم متابعته وإيقافه بالقوة الجبرية بعد مطاردة شرسة.

وأكد مصدر من داخل المحمية بأنه بعد إيقاف المركبة تبين بأن داخلها شخصان ووجد بحوزتهما سلاح من نوع رشاش وشوزن وخرازتان وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات المتبعة بحقهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مخالفين بمحمية بني معارض بعد مطاردة شرسة
سبق

تمكنت مساء اليوم الجمعة فرق محمية بني معارض من إلقاء القبض على مخالفين داخل المنطقة المحظورة، وذلك بعد مطاردتهم وإيقافهم بالقوة الجبرية، ووجد بحوزتهم عدة أسلحة نارية من سلاح رشاش وشوزن وسلاحين من نوع خرازتين.

وبحسب التفاصيل فإن دوريات الفرق المحمية الخاصة ببني معارض رصدت سيارة من نوع هايلكس غمارتين داخل المنطقة المحمية وارتكب سائقها الفرار وتم متابعته وإيقافه بالقوة الجبرية بعد مطاردة شرسة.

وأكد مصدر من داخل المحمية بأنه بعد إيقاف المركبة تبين بأن داخلها شخصان ووجد بحوزتهما سلاح من نوع رشاش وشوزن وخرازتان وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات المتبعة بحقهما.

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
11:59 PM
وجد بحوزتهما أسلحة نارية وأحيلا للجهات المختصة

القبض على مخالفين بمحمية بني معارض بعد مطاردة شرسة

A A A
علي العرجاني - الرياض
27
35,722

تمكنت مساء اليوم الجمعة فرق محمية بني معارض من إلقاء القبض على مخالفين داخل المنطقة المحظورة، وذلك بعد مطاردتهم وإيقافهم بالقوة الجبرية، ووجد بحوزتهم عدة أسلحة نارية من سلاح رشاش وشوزن وسلاحين من نوع خرازتين.

وبحسب التفاصيل فإن دوريات الفرق المحمية الخاصة ببني معارض رصدت سيارة من نوع هايلكس غمارتين داخل المنطقة المحمية وارتكب سائقها الفرار وتم متابعته وإيقافه بالقوة الجبرية بعد مطاردة شرسة.

وأكد مصدر من داخل المحمية بأنه بعد إيقاف المركبة تبين بأن داخلها شخصان ووجد بحوزتهما سلاح من نوع رشاش وشوزن وخرازتان وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات المتبعة بحقهما.

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