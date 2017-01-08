القبض على مُعذِّب ابنتيه بجازان .. ضربٌ وحبسٌ نهايته بلاغٌ وفِرارٌ

إحداهما نُوِّمت بالمستشفى والأخرى سُلِّمت لأحد أقاربها بعد أخذ أقوالها

تمكنت شرطة محافظة العارضة - شرقي منطقة "جازان"، مساء أمس، من ضبط مواطن في العقد السادس من العمر بعد أن وجّهت إليه تهم تعذيب ابنتيه، بالاعتداء عليهما بالضرب وحبسهما في المنزل.

وكانت القضية قد بدأت فصولها، أمس الأول، عندما تلقت شرطة "العارضة" بلاغاً عن قيام "مواطن" بالاعتداء على ابنتيه 20 و18 عاماً، وسجن إحداهما في غرفة بالمنزل؛ حيث تمّت مباشرة الواقعة وفك أسرها، فيما لاذ الأب بالفِرار قبل أن يتم القبض عليه مساء أمس.

وتبيّن تعرُّض إحدى الفتاتين لإصاباتٍ متفرقة استدعت تنويمها في المستشفى، فيما تمّ تسليم الأخرى لأحد أقاربها بعد أخذ أقوالها من قِبل الجهات الأمنية.

وأشارت مصادر "سبق"، إلى أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرةً بعد القبض على الأب؛ للتوصل إلى الدوافع الحقيقية وراء الاعتداء قبل تحويل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.