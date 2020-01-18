القبض على مقيم مضطرب نفسياً هام في صحاري الأفلاج!

​أحد أقاربه كاشفاً لـ"سبق" سر معاناته: تأثر بوفاة زوجته وعدم إنجابه

ألقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج القبض على وافد عربي مضطرب نفسياً هام في صحاري شمال المحافظة، وارتبطت حياته بغرفة مهجورة مملوءة بأكوام من النفايات، اتخذها مسكناً له يعود لها بعد كل مرة يتم فيها ترحيله لبلاده.

من جانبه، تحدث لـ"سبق" المقيم "يحيى" يماني الجنسية، وهو أحد أقاربه، عن تفاصيل تغيبه عن ذويه منذ حوالي عشر سنوات بقوله: "اختفى زوج ابنة عمي، وانقطعت أخباره نهائيا، وكان آخر وجود له في شمال الأفلاج عندما انتقل، حسب ما ذكر أبناء جلدته، من العمل بأحد مزارع الغيل شمال غربي المحافظة إلى العمل مع أحد ملاك الإبل في نفس المنطقة، بعدها توارى عن الأنظار، وانقطعت أخباره".

وأردف: "بعد تناقل الأخبار بمكان إقامته في الغرفة المهجورة شمال الأفلاج ذهبنا لها، ولكن لم نجده؛ كونه تم القبض عليه قبل شهر تقريباً لترحيله، ومن المؤسف أنه في كل مرة يتم ترحيله فيها يرجع من الحدود لغرفته المملوءة بأكوام النفايات!".

وأضاف: "المفقود لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية قبل اختفائه، ولكن قد يكون تأثر بوفاة زوجته السابقة، وكونه لم يخلّف أطفالا".

وأردف بقوله: "زوجته الثانية رفضت الخلع منه أو الزواج من غيره، حتى تعرف مصيره حياً أو ميتا، وهو ما دفعنا للبحث عنه والانتقال لسكنه وتفتيش غرفته؛ للتأكد منه عن قرب، والكشف عن مصير حياته، حيث تؤكد جميع المعلومات أن قاطن الغرفة المهجورة ابننا المفقود".

وأكد مصدر أمني لـ"سبق" أن الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج ألقت القبض على الوافد اليمني المضطرب نفسيا قاطن الغرفة المهجورة شمال الأفلاج، وتم تسليمه للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات.

يذكر أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليه عدة مرات، وتم ترحيله، إلا أنه في كل مرة يعود لغرفته المهجورة غربي إحدى محطات الوقود، 40 كم شمال الأفلاج، تاركاً وراءه سرًا لم يتم كشفه بعد، فيما لم يستطع أحد تفسير حياته المريرة بين أكوام النفايات في غرفته المهجورة، وبقائه فيها قرابة عقد من الزمن، ورجوعه لها بعد كل مرة يتم فيها ترحيله لبلاده.