القحطاني: سأكشف كل المدعومين من قطر من وسائل إعلام ومنشقين خلال أيام

قال: حين تكون السلطة ضعيفة وتهزها تغريدات "تويتر" فابتسم فخصمك حاكم قطر

قال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني؛ إنه سيكشف خلال الأيام المقبلة كل المدعومين من قطر من وسائل إعلام ومنشقين، والمبالغ التي دُفعت لشخصيات سعودية.

وأوضح في تغريدات متتالية له، اليوم، على حسابه الشخصي في "تويتر": سوف أوضح لكم كل المدعومين من قطر من وسائل إعلام ومنشقين، والمبالغ التي دفعوها إلى شخصيات سعودية ومؤامراتهم وأكاذيبهم كافة في الأيام المقبلة.



وقال: حين تكون السلطة ضعيفة وتهزها تغريدات في "تويتر"؛ فتكشف كل أوراقها وأدواتها وتثبت للرأي العام الخليجي صحة كل ما يُقال عنها، فابتسم فخصمك حاكم قطر.

