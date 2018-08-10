القحيز : قرار لجنة اﻻنضباط بحق رئيس نادي الشباب غير قانوني

أكد فهد القحيز رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لصحيفة "سبق" أن قرار إيقاف رئيس نادي الشباب عبدالله القريني من قِبل لجنة الانضباط لمدة عام وتغريمه ٣٠٠ ألف ريال خاطئ لآنه وقع على غير ذي صفة.



وتابع: بما أن السبب الذي بنيت عليه عقوبة القريني من قِبل لجنة الانضباط كان بحسب ما ورد في البيانات الصادرة من إدارة النادي في قضية انتقال حارس الفريق محمد العويس إلى نادي الأهلي كان من المفروض إيقاع العقوبة بحق النادي ككيان باعتباره شخصًا اعتباريًا.



وأضاف: قرار لجنة الانضباط وقع على شخص غير ذي صفة لأن البيانات الصادرة من النادي تصدر عن مجلس إدارة النادي بصفته شخصًا اعتباريًا، فالمفروض من اللجنة إنزال العقوبة بحق النادي ككيان وليس بحق رئيس النادي.