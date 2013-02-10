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القرني: الجنادرية منشط إسلامي وأهلاً وسهلاً بعمل المرأة فيه بضوابط ديننا الحنيف

رحب الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني بعمل المرأة السعودية في الجنادرية كعملها في الأسر المنتجة إذا كان ضمن الضوابط الشرعية، داعيًا المشايخ والوعاظ والدعاة الذين يزورون الجنادرية إلى الرفق واللين في التعامل وتجنب الغلظة، ووصف الجنادرية بالمنشط الإسلامي والعلامة البارزة.

وقال فضيلته لنشرة الجنادرية التي تصدر عن المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) الذي يُقام برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان: "لا أرى فيه بأسًا مادامت منضبطة بضوابط الشريعة، بحيث يكون لها نشاط خاص بها ولنشاطها، لأن المرأة منتجة وعاملة".

وأضاف "القرني": المرأة كانت تعمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تبيع وتشتري وتقوم على أسرتها، فإذا كانت بضوابط ديننا الحنيف فأهلاً وسهلاً".

ووصف القرني مهرجان الجنادرية بالمعلم الحضاري والعلامة البارزة في مسيرة المملكة، داعيًا المشايخ والوعاظ والدعاة الذين يزورون الجنادرية إلى الرفق واللين وقال: "أدعو إخواني المشايخ والدعاة الذين يأتون إلى الجنادرية أن يأتوا إلى هنا بالرفق".

وأضاف: "لا أظن من يأتي بالحكمة والموعظة الحسنة وأتى يشارك إخوانه سوف يتصادم مع أحد، فالجنادرية منشط إسلامي، أما الغلظة والفظاظة فهي غير محببة".

وكان الداعية الدكتور عائض القرني زار جناح محافظة عسير بمحافظاته المختلفة واطلع على التراث في محافظة بلقرن وبيشة في جناح المنطقة بأرض (الجنادرية 31 ).

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القرني: الجنادرية منشط إسلامي وأهلاً وسهلاً بعمل المرأة فيه بضوابط ديننا الحنيف
سبق

رحب الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني بعمل المرأة السعودية في الجنادرية كعملها في الأسر المنتجة إذا كان ضمن الضوابط الشرعية، داعيًا المشايخ والوعاظ والدعاة الذين يزورون الجنادرية إلى الرفق واللين في التعامل وتجنب الغلظة، ووصف الجنادرية بالمنشط الإسلامي والعلامة البارزة.

وقال فضيلته لنشرة الجنادرية التي تصدر عن المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) الذي يُقام برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان: "لا أرى فيه بأسًا مادامت منضبطة بضوابط الشريعة، بحيث يكون لها نشاط خاص بها ولنشاطها، لأن المرأة منتجة وعاملة".

وأضاف "القرني": المرأة كانت تعمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تبيع وتشتري وتقوم على أسرتها، فإذا كانت بضوابط ديننا الحنيف فأهلاً وسهلاً".

ووصف القرني مهرجان الجنادرية بالمعلم الحضاري والعلامة البارزة في مسيرة المملكة، داعيًا المشايخ والوعاظ والدعاة الذين يزورون الجنادرية إلى الرفق واللين وقال: "أدعو إخواني المشايخ والدعاة الذين يأتون إلى الجنادرية أن يأتوا إلى هنا بالرفق".

وأضاف: "لا أظن من يأتي بالحكمة والموعظة الحسنة وأتى يشارك إخوانه سوف يتصادم مع أحد، فالجنادرية منشط إسلامي، أما الغلظة والفظاظة فهي غير محببة".

وكان الداعية الدكتور عائض القرني زار جناح محافظة عسير بمحافظاته المختلفة واطلع على التراث في محافظة بلقرن وبيشة في جناح المنطقة بأرض (الجنادرية 31 ).

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
01:53 AM

القرني: الجنادرية منشط إسلامي وأهلاً وسهلاً بعمل المرأة فيه بضوابط ديننا الحنيف

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
22
17,635

رحب الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني بعمل المرأة السعودية في الجنادرية كعملها في الأسر المنتجة إذا كان ضمن الضوابط الشرعية، داعيًا المشايخ والوعاظ والدعاة الذين يزورون الجنادرية إلى الرفق واللين في التعامل وتجنب الغلظة، ووصف الجنادرية بالمنشط الإسلامي والعلامة البارزة.

وقال فضيلته لنشرة الجنادرية التي تصدر عن المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) الذي يُقام برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان: "لا أرى فيه بأسًا مادامت منضبطة بضوابط الشريعة، بحيث يكون لها نشاط خاص بها ولنشاطها، لأن المرأة منتجة وعاملة".

وأضاف "القرني": المرأة كانت تعمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تبيع وتشتري وتقوم على أسرتها، فإذا كانت بضوابط ديننا الحنيف فأهلاً وسهلاً".

ووصف القرني مهرجان الجنادرية بالمعلم الحضاري والعلامة البارزة في مسيرة المملكة، داعيًا المشايخ والوعاظ والدعاة الذين يزورون الجنادرية إلى الرفق واللين وقال: "أدعو إخواني المشايخ والدعاة الذين يأتون إلى الجنادرية أن يأتوا إلى هنا بالرفق".

وأضاف: "لا أظن من يأتي بالحكمة والموعظة الحسنة وأتى يشارك إخوانه سوف يتصادم مع أحد، فالجنادرية منشط إسلامي، أما الغلظة والفظاظة فهي غير محببة".

وكان الداعية الدكتور عائض القرني زار جناح محافظة عسير بمحافظاته المختلفة واطلع على التراث في محافظة بلقرن وبيشة في جناح المنطقة بأرض (الجنادرية 31 ).

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