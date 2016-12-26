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"القصبي" مغرداً: فخور باستقبالي مواطنين كشفوا 87 طن مواد غذائية مغشوشة

قال: أبلغوا عن غش تجاري ومنعوا وصول 300 ألف سلعة غير صالحة للأسواق

قال وزير التجارة ماجد القصبي مغردا عبر حسابه في "تويتر" اليوم: فخور هذا اليوم باستقبالي مواطنين أبلغوا عن حالات غش تجاري، ومنعوا وصول 87 طنا من المواد الغذائية و 300 ألف سلعة مغشوشة للأسواق.

 

وكانت قد ضبطت عملية مشتركة بين بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة  أكثر من  87 طنا من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية وتم إتلافها حيث كانت معدة للتوزيع محليا والتصدير خارجيا، وتم ضبطها وإحالة المخالفين للجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ وتزويرها والتحفظ على كامل الكمية، وتم العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام.

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"القصبي" مغرداً: فخور باستقبالي مواطنين كشفوا 87 طن مواد غذائية مغشوشة
سبق

قال وزير التجارة ماجد القصبي مغردا عبر حسابه في "تويتر" اليوم: فخور هذا اليوم باستقبالي مواطنين أبلغوا عن حالات غش تجاري، ومنعوا وصول 87 طنا من المواد الغذائية و 300 ألف سلعة مغشوشة للأسواق.

 

وكانت قد ضبطت عملية مشتركة بين بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة  أكثر من  87 طنا من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية وتم إتلافها حيث كانت معدة للتوزيع محليا والتصدير خارجيا، وتم ضبطها وإحالة المخالفين للجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ وتزويرها والتحفظ على كامل الكمية، وتم العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:05 PM
قال: أبلغوا عن غش تجاري ومنعوا وصول 300 ألف سلعة غير صالحة للأسواق

"القصبي" مغرداً: فخور باستقبالي مواطنين كشفوا 87 طن مواد غذائية مغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير التجارة ماجد القصبي مغردا عبر حسابه في "تويتر" اليوم: فخور هذا اليوم باستقبالي مواطنين أبلغوا عن حالات غش تجاري، ومنعوا وصول 87 طنا من المواد الغذائية و 300 ألف سلعة مغشوشة للأسواق.

 

وكانت قد ضبطت عملية مشتركة بين بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة  أكثر من  87 طنا من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية وتم إتلافها حيث كانت معدة للتوزيع محليا والتصدير خارجيا، وتم ضبطها وإحالة المخالفين للجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ وتزويرها والتحفظ على كامل الكمية، وتم العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام.

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