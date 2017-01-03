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"القصبي" يفاجئ مراجعي "مركز الأعمال" ويستمع لملاحظاتهم

طالب الموظفين في كل إدارة بتشكيل فرق عمل لتسهيل الإجراءات

فاجأ وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مراجعي وزائري مبنى مركز خدمات الأعمال في الرياض بزيارة، ظهر اليوم.

 

واطلع "القصبي" على سير العمل في المركز واستمع لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم حول تطوير آلية العمل ورفع وتيرة الإنجاز.

 

وقام الوزير بجولات شملت إدارات "الشركات" و"السجلات التجارية" و"العلامات التجارية" و" مركز أعمال السيدات".

 

وفي ختام الزيارة، طالب الدكتور "القصبي" موظفي كل ادارة  تشكيل فريق عمل وتقديم مقترحات لتطوير ورفع نسبة الأداء على أن يناقشها معهم في اجتماع الأسبوع القادم.

 

جدير بالذكر أن مركز خدمات الأعمال لوزارة التجارة والاستثمار يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات والعلامات التجارية وخدمات الشركات لمراجعيه، كما يضم قسما نسائيا متكاملا يختص بتقديم الخدمات لسيدات ورائدات الأعمال.

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"القصبي" يفاجئ مراجعي "مركز الأعمال" ويستمع لملاحظاتهم
سبق

فاجأ وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مراجعي وزائري مبنى مركز خدمات الأعمال في الرياض بزيارة، ظهر اليوم.

 

واطلع "القصبي" على سير العمل في المركز واستمع لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم حول تطوير آلية العمل ورفع وتيرة الإنجاز.

 

وقام الوزير بجولات شملت إدارات "الشركات" و"السجلات التجارية" و"العلامات التجارية" و" مركز أعمال السيدات".

 

وفي ختام الزيارة، طالب الدكتور "القصبي" موظفي كل ادارة  تشكيل فريق عمل وتقديم مقترحات لتطوير ورفع نسبة الأداء على أن يناقشها معهم في اجتماع الأسبوع القادم.

 

جدير بالذكر أن مركز خدمات الأعمال لوزارة التجارة والاستثمار يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات والعلامات التجارية وخدمات الشركات لمراجعيه، كما يضم قسما نسائيا متكاملا يختص بتقديم الخدمات لسيدات ورائدات الأعمال.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
03:29 PM
طالب الموظفين في كل إدارة بتشكيل فرق عمل لتسهيل الإجراءات

"القصبي" يفاجئ مراجعي "مركز الأعمال" ويستمع لملاحظاتهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
16,661

فاجأ وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مراجعي وزائري مبنى مركز خدمات الأعمال في الرياض بزيارة، ظهر اليوم.

 

واطلع "القصبي" على سير العمل في المركز واستمع لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم حول تطوير آلية العمل ورفع وتيرة الإنجاز.

 

وقام الوزير بجولات شملت إدارات "الشركات" و"السجلات التجارية" و"العلامات التجارية" و" مركز أعمال السيدات".

 

وفي ختام الزيارة، طالب الدكتور "القصبي" موظفي كل ادارة  تشكيل فريق عمل وتقديم مقترحات لتطوير ورفع نسبة الأداء على أن يناقشها معهم في اجتماع الأسبوع القادم.

 

جدير بالذكر أن مركز خدمات الأعمال لوزارة التجارة والاستثمار يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات والعلامات التجارية وخدمات الشركات لمراجعيه، كما يضم قسما نسائيا متكاملا يختص بتقديم الخدمات لسيدات ورائدات الأعمال.

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