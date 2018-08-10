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القصيم ..أسعار تمور رياض الخبراء تقفز ٣٠ ٪‏

يقدم المنتج داخل خيمة مجهزة لجذب المزارعين

ساهمت جودة المنتج بارتفاع أسعار تمور محافظة رياض الخبراء فوق ما يزيد عن ٣٠ ٪‏ مقارنة بالسنوات الماضية في مهرجان التمور وذلك بعد توفير خيمة مكيفة ومجهزة تجهيزًا متكاملا على مساحة تقدر بأربعين ألف متر مربع وساهمت تلك العملية بجذب المزارعين ورواج منتج التمور بشكل كبير بطريقة عرض مبتكرة لاقت استحسان المستهلكين وسجل قوة شرائية كبيرة بمعدلات مرتفعة في أول أيامه.

وفي الجهود المبذولة للتطوير المهرجان وإيجاد بيئة تسويق وجذب للمشترين وقف محافظ رياض الخبراء فهد السلطان يوم أمس على سوق مهرجان التمور والتقى بالمسوقين في كافة منافذ البيع وشهد حركة التعاملات لكافة أصناف التمور التي تتميز بعرضها وجذبها للمستهلك إضافة إلى جودة المنتج وسلامته.

كما تفقد مقرات الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي شهدت توسعات وتطوير في سوق الأسر المنتجة ومسرح الطفل والمزرعة القديمة والمسطحات الخضراء.

من جهته أشاد محافظ رياض الخبراء بتنظيم البلدية للسوق وتهئية البنية التحتية وتوفير كافت الخدمات المساندة ، وإقامة مقر للضيافة داخل السوق ، بالإضافة لتشجيع الشباب المستثمرين ودعم تجربتهم الجديدة بالإستثمار بمجال التمور تماشياً مع توجيهات أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز داعم الشباب الأول.

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القصيم ..أسعار تمور رياض الخبراء تقفز ٣٠ ٪‏
سبق

ساهمت جودة المنتج بارتفاع أسعار تمور محافظة رياض الخبراء فوق ما يزيد عن ٣٠ ٪‏ مقارنة بالسنوات الماضية في مهرجان التمور وذلك بعد توفير خيمة مكيفة ومجهزة تجهيزًا متكاملا على مساحة تقدر بأربعين ألف متر مربع وساهمت تلك العملية بجذب المزارعين ورواج منتج التمور بشكل كبير بطريقة عرض مبتكرة لاقت استحسان المستهلكين وسجل قوة شرائية كبيرة بمعدلات مرتفعة في أول أيامه.

وفي الجهود المبذولة للتطوير المهرجان وإيجاد بيئة تسويق وجذب للمشترين وقف محافظ رياض الخبراء فهد السلطان يوم أمس على سوق مهرجان التمور والتقى بالمسوقين في كافة منافذ البيع وشهد حركة التعاملات لكافة أصناف التمور التي تتميز بعرضها وجذبها للمستهلك إضافة إلى جودة المنتج وسلامته.

كما تفقد مقرات الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي شهدت توسعات وتطوير في سوق الأسر المنتجة ومسرح الطفل والمزرعة القديمة والمسطحات الخضراء.

من جهته أشاد محافظ رياض الخبراء بتنظيم البلدية للسوق وتهئية البنية التحتية وتوفير كافت الخدمات المساندة ، وإقامة مقر للضيافة داخل السوق ، بالإضافة لتشجيع الشباب المستثمرين ودعم تجربتهم الجديدة بالإستثمار بمجال التمور تماشياً مع توجيهات أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز داعم الشباب الأول.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:34 PM

القصيم ..أسعار تمور رياض الخبراء تقفز ٣٠ ٪‏

يقدم المنتج داخل خيمة مجهزة لجذب المزارعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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ساهمت جودة المنتج بارتفاع أسعار تمور محافظة رياض الخبراء فوق ما يزيد عن ٣٠ ٪‏ مقارنة بالسنوات الماضية في مهرجان التمور وذلك بعد توفير خيمة مكيفة ومجهزة تجهيزًا متكاملا على مساحة تقدر بأربعين ألف متر مربع وساهمت تلك العملية بجذب المزارعين ورواج منتج التمور بشكل كبير بطريقة عرض مبتكرة لاقت استحسان المستهلكين وسجل قوة شرائية كبيرة بمعدلات مرتفعة في أول أيامه.

وفي الجهود المبذولة للتطوير المهرجان وإيجاد بيئة تسويق وجذب للمشترين وقف محافظ رياض الخبراء فهد السلطان يوم أمس على سوق مهرجان التمور والتقى بالمسوقين في كافة منافذ البيع وشهد حركة التعاملات لكافة أصناف التمور التي تتميز بعرضها وجذبها للمستهلك إضافة إلى جودة المنتج وسلامته.

كما تفقد مقرات الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي شهدت توسعات وتطوير في سوق الأسر المنتجة ومسرح الطفل والمزرعة القديمة والمسطحات الخضراء.

من جهته أشاد محافظ رياض الخبراء بتنظيم البلدية للسوق وتهئية البنية التحتية وتوفير كافت الخدمات المساندة ، وإقامة مقر للضيافة داخل السوق ، بالإضافة لتشجيع الشباب المستثمرين ودعم تجربتهم الجديدة بالإستثمار بمجال التمور تماشياً مع توجيهات أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز داعم الشباب الأول.

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