القصيم ..انطلاق فعاليات ديوانية الشماسية للشباب الليلة

تهدف الى تعزيز التنافس بالترفيه وتتضمن العديد من الأنشطة

يرعى محافظ الشماسية فهد الراضي مساء اليوم انطلاقة فعاليات وبرامج ملتقى "ديوانية الشماسية" ، والتي ستقام في منتزه الجال شرق المحافظة لمدة ٤ أيام قادمة بهدف احتواء الشباب وتعزيز المنافسات بالترفيه.

وأوضح مدير لجنة الشباب بمحافظة الشماسية محمد بن عبدالرحمن اللاحم إلى أن الملتقى هو باكورة أعمال لجنة شباب المحافظة التي تحظى هي ومثيلاتها في مختلف محافظات القصيم ، مبينا أن اللجنة راعت أن تكون الفعاليات مسلية ومفيدة ،وتخلق روح التنافس الشريف والإثارة.

وكشف اللاحم أن الفعاليات تشبع نهم الشباب بما يفيدهم حيث تنوعت المناشط واختلفت المجالات بين رياضي مثل دوري القدم وسباق الجري ،أو المنافسات الإفتراضية الإكترونية كدوري الـ"بلاستيشن"،وسباق في "أفضل كشتة" ،وتجهيز خبزة الجمر التي هي من التراث الجميل ،أيضا من الأنشطة هناك مسابقات ثقافية وأمسيات شعرية وأناشيد.

من جانبه أكد عضو لجنة شباب الشماسية أيوب بن عبدالرحمن العقل أن المهرجان عبارة عن أربعة أيام يبدأ من الساعة الرابعة من كل يوم، وخصص وقت العصر للبرامج الرياضية من دوري القدم وسباق الجري ودوري "بلاستيشن" بالإضافة للاستعراض بالخيول العربية الأصيلة

وأضاف العقل أن فترة المغرب تتنوع بين أمسيات شعرية لشعراء ورواة معروفين ،في حين سيكون هناك لقاءات مع عدد من الرحالة والمغامرين وفي فترة العشاء خصصت للأناشيد والمسابقات الثقافية والحركية، وكذلك العديد من الفقرات المختلفة التي شاركت بها بعض اللجان المتعاونة والقطاعات الحكومية .