القصيم.. انطلاق معرض ومنتدى "رحلات 1" الأحد المقبل

برعاية أمير المنطقة ومشاركة متخصصين في مجالي الفلك والسياحة

يفتتح أمير منطقة القصيم "الأمير الدكتور فيصل بن مشعل" يوم الأحد المقبل 26 من شهر ربيع الأول؛ أعمال منتدى المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد "رحلات 1"، الذي يستمر خمسة أيام، ويقام على مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة.

كما يرعى حفل افتتاح المعرض الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة متجولاً في جنباته، والتي تشهد تواجداً لأكثر من 60 جهة عارضة في مجالات السفر والرحلات والصيد.

وأشار مدير عام المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد "رحلات 1"، "سليمان بن إبراهيم العمري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المعرض؛ أن "الأمير فيصل بن مشعل" سيتناول في افتتاحية الجلسة الأولى للمنتدى "مقومات منطقة القصيم كوجهة سياحية"، فيما يتحدث في المحور الثاني "المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك" مدير إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن معايير التراخيص للمخيمات البيئية السياحية، ويتحدث في المحور الثالث "محمد بن عايد المجلاد" مدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم عن دور مطار الأمير نايف في تنشيط السياحة بالمنطقة، ويدير الجلسة "إبراهيم المشيقح" مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم.

وتابع "العمري" في حديثه عن أعمال المنتدى أنه يقدم في جلسته الثانية المقامة في الْيَوْم الذي يلي الافتتاح "الدكتور علي بن إبراهيم النملة" وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً؛ ورقة بعنوان "رحلة من رصيد الذكريات في السفر والرحلات"، في حين يقدم في المحور الثاني "الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمري" الأكاديمي ورجل الأعمال ورقة بعنوان "الاستعداد الذاتي للسفر"، ويدير الجلسة "الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة" عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.

ويشمل المنتدى في جلسته الثالثة المقامة يوم الثلاثاء 28 ربيع الأول، قصص الرحلات والرحالة وتاريخ وتراث وثقافة العقيلات، يقدمهما "إبراهيم بن صالح الربدي" مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة القصيم، و"عبداللطيف بن صالح الوهيبي" الباحث في تاريخ العقيلات، في حين يقدم في الورقة الثانية التي تعنى بأهمية معرفة الطقس والمناخ للرحلات كل من "الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المسند" عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، والباحث الفلكي المعروف "الدكتور خالد بن صالح الزعاق" عضو الاتحاد العربي بعلوم الفضاء والفلك مشرف مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزائية، ويدير الجلسة "عبدالله بن حمد الزيد" مدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم.

وأضاف: ويحفل اليوم الرابع الأربعاء 29 ربيع الأول الجاري بجلسة تحت عنوان "مرابط الصقور بالقصيم بين الاستثمار والهواية"، يقدم أوراقها مجموعة من مالكي مرابط الطيور بالمنطقة، كما يحفل بالأمسية الشعرية "بوح الصمت" للشاعرين "سعود الحافي، ومحمد السكران"، ويدير الأمسية الشاعر والإعلامي "محمد الضالع".

ويختتم منتدى معرض "رحلات 1" فعالياته يوم الخميس 30 ربيع الأول الجاري بأمسية إنشادية وشيلات يقدمها المنشدون: "عبدالله السكيتي، وصالح النغيمشي، ومحمد العريني، وفهد الصقعبي، وبدر السلمي، وعمار أمين، وعلوان الصفيان".

وأكد "العمري" أن المنطقة مجتذبة للسياحة، وهناك وسائل السفر والرحلات متوفرة إلا أنها تحتاج لمعرض يعرف بها ويبرز مناشط الجهات المتخصصة ويربط المنافسين فيما بينهم، وأيضاً لغرض تعزيز مفهوم ثقافة السفر والرحلات والصيد، ولذلك كان المنتدى حافلاً بهذه التوجهات.

وقال: حرصنا في معرض "رحلات" على أن نربط الحاضر بالماضي، فنوعنا المشاركات والفعاليات، واهتم المعرض كذلك بالمواهب الشابة التي تقوم بالابتكارات الخاصة في مجالات السفر والصيد والرحلات، من خلال احتوائهم بعدد من أركان المعرض، مشيراً إلى أن المعرض كذلك فتح المجالات لجهات عارضة من تركيا وعدد من دول الخليج.

وبين أن مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات يفتح آفاقه للشركات العالمية التي تجوب العالم بمعروضاتها، ما دام أن ذلك يخدم المنطقة ويساعد في تنمية مجالاتها الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، كاشفاً أن منطقة القصيم وعبر المركز ستشهد معارض مميزة، فيما سيتكرر معرض رحلات في السنوات المقبلة، وستكون معارضه السنوية أكثر تألقاً.

وثمن "العمري" في حديثه الصحفي رعاية "الأمير الدكتور فيصل بن مشعل" لحفل افتتاح المعرض وجدول الأعمال المصاحب له، مبيناً أن الجميع سعداء بدعم أمير المنطقة لمثل هذه المعارض التنموية، كما أن المشاركين والمهتمين والمختصين يسعدون بمشاركته في جلسة المنتدى الأولى وحديثه عن مستقبل السياحة بالمنطقة، ويقدرون له إدلاءه بخبراته ومعارفه التي سيكون لها دورها الإثرائي في الجلسة.

وأشار إلى أن المعرض الذي يقام لأول مرة بمنطقة القصيم يجمع الجهات والشركات والمؤسسات المتخصصة بالرحلات البرية والبحرية ورحلات الصيد والهواة والسفر، وكذلك استقطاب مصنعي وموزعي أجهزة ومعدات الرحلات وشركات النقل والسفر والسياحة، كاشفاً أن هناك العديد من الفعاليات الشيقة التي ستسر الزوار.

وعقب نهاية المؤتمر كرم مدير عام المعرض السعودي الأول للسفر والسياحة والصيد "رحلات 1"، "سليمان بن إبراهيم العمري" عدداً من مديري مكاتب ومراسلي الصحف بالمنطقة.