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القصيم تزف الشهيد "الحربي" إلى مقابر "الموطأ"

زملاؤه يرددون مقولته: "سلامٌ عليك يا وطني"

زفت القصيم عصر اليوم الاثنين الشهيد "نايف بن فرحان المويعزي الحربي" إلى مقابر الموطأ بعد الصلاة عليه في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، وذلك بعد استشهاده في أرض العدو مدافعاً عن أهل اليمن وبلاد الحرمين الشريفين.

وكان الشهيد "الحربي" أحد منسوبي القوات المسلحة قد أصيب قبل شهرين وعاد مجددًا إلى الحد الجنوبي للمشاركة، موجهًا رسالة إلى زملائه أصبحوا يرددونها فيما بعد.

وقال الشهيد في رسالته: "هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئًا لمَن فاز بالشهادة، والفخر لمَن شرف بالإصابة على أرضك، فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها، وما جئتها إلا مدافعًا عن كل شبر في أرض الحرمين، فسلام عليك يا نجران ..سلامٌ عليك يا وطني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم تزف الشهيد "الحربي" إلى مقابر "الموطأ"
سبق

زفت القصيم عصر اليوم الاثنين الشهيد "نايف بن فرحان المويعزي الحربي" إلى مقابر الموطأ بعد الصلاة عليه في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، وذلك بعد استشهاده في أرض العدو مدافعاً عن أهل اليمن وبلاد الحرمين الشريفين.

وكان الشهيد "الحربي" أحد منسوبي القوات المسلحة قد أصيب قبل شهرين وعاد مجددًا إلى الحد الجنوبي للمشاركة، موجهًا رسالة إلى زملائه أصبحوا يرددونها فيما بعد.

وقال الشهيد في رسالته: "هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئًا لمَن فاز بالشهادة، والفخر لمَن شرف بالإصابة على أرضك، فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها، وما جئتها إلا مدافعًا عن كل شبر في أرض الحرمين، فسلام عليك يا نجران ..سلامٌ عليك يا وطني".

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
06:07 PM
زملاؤه يرددون مقولته: "سلامٌ عليك يا وطني"

القصيم تزف الشهيد "الحربي" إلى مقابر "الموطأ"

A A A
عيسى الحربي - القصيم
13
18,673

زفت القصيم عصر اليوم الاثنين الشهيد "نايف بن فرحان المويعزي الحربي" إلى مقابر الموطأ بعد الصلاة عليه في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة، وذلك بعد استشهاده في أرض العدو مدافعاً عن أهل اليمن وبلاد الحرمين الشريفين.

وكان الشهيد "الحربي" أحد منسوبي القوات المسلحة قد أصيب قبل شهرين وعاد مجددًا إلى الحد الجنوبي للمشاركة، موجهًا رسالة إلى زملائه أصبحوا يرددونها فيما بعد.

وقال الشهيد في رسالته: "هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئًا لمَن فاز بالشهادة، والفخر لمَن شرف بالإصابة على أرضك، فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها، وما جئتها إلا مدافعًا عن كل شبر في أرض الحرمين، فسلام عليك يا نجران ..سلامٌ عليك يا وطني".

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