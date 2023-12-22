"القضاء الإداري" يقر لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم ديوان المظالم

تشكيل عدد من الدوائر وندب وتعيين عدد من القضاة

عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ؛ جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب أعضاء المجلس.

وبين أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، ومنها الموافقة على قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم .

وأوضح "الغنام" أن المجلس قرر تشكيل عدد من دوائر المحاكم، وندب عدد من القضاة، كما تم تسمية عدد من مساعدي رؤساء المحاكم.

وتم تسمية كل من: الشيخ عبد اللطيف بن غيهب الغيهب مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية ، والشيخ تركي بن عبدالعزيز الفقيه مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض , والشيخ فراج بن محمد الدوسري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض للقضاء التجاري, والشيخ رامي بن إبراهيم الحازمي مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بجدة للقضاء التجاري, والشيخ فارس بن أحمد الشهري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام, والشيخ فهد بن عبدالرحمن الحمام مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام للقضاء التجاري.



وأضاف أمين عام مجلس القضاء الإداري؛ أن المجلس قرر تعيين عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية، كما استعرض بعد ذلك كافة الأعمال المجدولة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة .