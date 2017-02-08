"القضاء الإداري" يوافق على ترقية 82 قاضياً بديوان المظالم

أقرّ مشروع ندب القضاة بالمحاكم لزيادة الخبرة وإنجاز الدعاوى

عقد مجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض يومَي الإثنين والثلاثاء 9 - 10 / 5 / 1438هـ، جلسته برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام؛ أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، ومنها: الموافقة على ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف), وترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ), وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب), وترقية ثمانية عشر قاضياً من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ), وترقية خمسة عشر قاضياً من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب), وترقية اثنين وعشرين قاضياً من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ), وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب), وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج).

وأضاف الشيخ الغنام؛ أن المجلس قرّر أن تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام الديوان في 10 / 2 / 1439هـ - بإذن الله.

ولفت إلى أن المجلس وافق على مشروع ندب القضاة في المحاكم لزيادة الخبرة وسرعة إنجاز الدعاوى، وقرّر تشكيل عدد من دوائر المحاكم الإدارية بمختلف المحاكم الإدارية.