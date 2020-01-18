النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القضاء اللبناني يدين "حزب الله" باختطاف ضابط سوري منشق

في أول قرار من نوعه في بيروت

أدان القضاء اللبناني متهمين محسوبين على "حزب الله" بالتورط في اختطاف ضابط سوري منشق وتسليمه إلى الحزب، وفقا لما نشرته "اليوم السابع".

 

ووصف المتابعون هذه الخطوة بـ "سابقة" قضائية من نوعها حيث قال المحامي اللبناني طارق شندب إن قاضيا لبنانيا أدان 5 متهمين متعاونين وعاملين لصالح "حزب الله" في قضية اختطاف الضابط السوري المنشق "محمد ناصيف"، التي وقعت قبل عامين (مطلع العام 2015).

 

وأوضح المحامي  "شندب" أن هناك من أخلى سبيل المتهمين، إلى أن جاء القاضي "خالد عبد الله" ووجه اتهاما صريحا إلى المتهمين العاملين لحساب "حزب الله" بارتكاب أعمال خطف سوريين في لبنان، منوها بأن القرار الحالي هو أول قرار قضائي من نوعه، يدين عصابة مرتبطة بحزب الله تخطف السوريين، ومذكرا بأهمية القرار لاسيما في ظل كثرة حوادث خطف المعارضين لنظام الأسد في لبنان.

 

وأشار "شندب" الى أن القرار يؤسس لمسئولية كبرى على حزب الله بأنها هي من تقوم بأعمال الخطف وتغطي الخاطفين، وهذا يؤسس لملاحقة حسن نصر الله (زعيم الحزب) على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
القضاء اللبناني يدين "حزب الله" باختطاف ضابط سوري منشق
سبق

أدان القضاء اللبناني متهمين محسوبين على "حزب الله" بالتورط في اختطاف ضابط سوري منشق وتسليمه إلى الحزب، وفقا لما نشرته "اليوم السابع".

 

ووصف المتابعون هذه الخطوة بـ "سابقة" قضائية من نوعها حيث قال المحامي اللبناني طارق شندب إن قاضيا لبنانيا أدان 5 متهمين متعاونين وعاملين لصالح "حزب الله" في قضية اختطاف الضابط السوري المنشق "محمد ناصيف"، التي وقعت قبل عامين (مطلع العام 2015).

 

وأوضح المحامي  "شندب" أن هناك من أخلى سبيل المتهمين، إلى أن جاء القاضي "خالد عبد الله" ووجه اتهاما صريحا إلى المتهمين العاملين لحساب "حزب الله" بارتكاب أعمال خطف سوريين في لبنان، منوها بأن القرار الحالي هو أول قرار قضائي من نوعه، يدين عصابة مرتبطة بحزب الله تخطف السوريين، ومذكرا بأهمية القرار لاسيما في ظل كثرة حوادث خطف المعارضين لنظام الأسد في لبنان.

 

وأشار "شندب" الى أن القرار يؤسس لمسئولية كبرى على حزب الله بأنها هي من تقوم بأعمال الخطف وتغطي الخاطفين، وهذا يؤسس لملاحقة حسن نصر الله (زعيم الحزب) على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:10 PM
في أول قرار من نوعه في بيروت

القضاء اللبناني يدين "حزب الله" باختطاف ضابط سوري منشق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,294

أدان القضاء اللبناني متهمين محسوبين على "حزب الله" بالتورط في اختطاف ضابط سوري منشق وتسليمه إلى الحزب، وفقا لما نشرته "اليوم السابع".

 

ووصف المتابعون هذه الخطوة بـ "سابقة" قضائية من نوعها حيث قال المحامي اللبناني طارق شندب إن قاضيا لبنانيا أدان 5 متهمين متعاونين وعاملين لصالح "حزب الله" في قضية اختطاف الضابط السوري المنشق "محمد ناصيف"، التي وقعت قبل عامين (مطلع العام 2015).

 

وأوضح المحامي  "شندب" أن هناك من أخلى سبيل المتهمين، إلى أن جاء القاضي "خالد عبد الله" ووجه اتهاما صريحا إلى المتهمين العاملين لحساب "حزب الله" بارتكاب أعمال خطف سوريين في لبنان، منوها بأن القرار الحالي هو أول قرار قضائي من نوعه، يدين عصابة مرتبطة بحزب الله تخطف السوريين، ومذكرا بأهمية القرار لاسيما في ظل كثرة حوادث خطف المعارضين لنظام الأسد في لبنان.

 

وأشار "شندب" الى أن القرار يؤسس لمسئولية كبرى على حزب الله بأنها هي من تقوم بأعمال الخطف وتغطي الخاطفين، وهذا يؤسس لملاحقة حسن نصر الله (زعيم الحزب) على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,259

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة