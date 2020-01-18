القضاء اللبناني يدين "حزب الله" باختطاف ضابط سوري منشق

في أول قرار من نوعه في بيروت

أدان القضاء اللبناني متهمين محسوبين على "حزب الله" بالتورط في اختطاف ضابط سوري منشق وتسليمه إلى الحزب، وفقا لما نشرته "اليوم السابع".

ووصف المتابعون هذه الخطوة بـ "سابقة" قضائية من نوعها حيث قال المحامي اللبناني طارق شندب إن قاضيا لبنانيا أدان 5 متهمين متعاونين وعاملين لصالح "حزب الله" في قضية اختطاف الضابط السوري المنشق "محمد ناصيف"، التي وقعت قبل عامين (مطلع العام 2015).

وأوضح المحامي "شندب" أن هناك من أخلى سبيل المتهمين، إلى أن جاء القاضي "خالد عبد الله" ووجه اتهاما صريحا إلى المتهمين العاملين لحساب "حزب الله" بارتكاب أعمال خطف سوريين في لبنان، منوها بأن القرار الحالي هو أول قرار قضائي من نوعه، يدين عصابة مرتبطة بحزب الله تخطف السوريين، ومذكرا بأهمية القرار لاسيما في ظل كثرة حوادث خطف المعارضين لنظام الأسد في لبنان.

وأشار "شندب" الى أن القرار يؤسس لمسئولية كبرى على حزب الله بأنها هي من تقوم بأعمال الخطف وتغطي الخاطفين، وهذا يؤسس لملاحقة حسن نصر الله (زعيم الحزب) على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.