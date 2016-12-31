القطاع الصحي بـ "ألمع" يدشن برنامج الطب الاتصالي

بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

دشن القطاع الصحي بمحافظة رجال ألمع الخميس الماضي، بحضور مدير القطاع الصحي، الأخصائي أحمد بن معدي آلِ غنية، برنامج الطب الاتصالي مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض من خلال مناقشة حالة ورم في الكلية عبر البث المباشر.

حضر مناقشة الحالة عدد من الأطباء والطاقم التمريضي ذات الاختصاص، ويعتبر هذا الحدث الثاني بعد برنامج "العناية المركزة عن بعد" الذي يقدم الاستشارة والمعالجة الطبية والفنية العاجلة للمرضى المنومين في وحدات العناية المركزة .

وهذا البرنامج رائد وذو نوعية وجودة عالية تسهم في معالجة المرضى بأسرع وقت ممكن، وذلك بمناقشة الحالة مع عدة تخصصات طبية متداخلة، وقراءة الأشعة والتحاليل المخبرية ، بحيث يقرر إحالة المريض لمستشفى متقدم، أو يكتفي بالعلاج المقدم له أو تقديم رأي طبي آخر تحت إشراف طاقم استشاري رفيع المستوى.

ويهدف برنامج الطب الاتصالي إلى تقديم خدمات علاجية واستشارية في المناطق الريفية والطرفية موازية لتلك التي تقدم في المدن الكبرى، والتي من أبرزها برنامج العناية المركزة عن بعد، الاستشارات الطبية، التعليم والتدريب المستمر.

