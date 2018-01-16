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القطيف.. ملثمون يضرمون النار في مكتبين لتحويل الأموال.. والشرطة تحقق

صباح اليوم الأحد وكان بحوزتهما رشاش وعددهم 3 أشخاص

باشرت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية التحقيق وجمع الأدلة الجنائية في حادثة قيام ثلاثة ملثمين اليوم الأحد بإضرام النار في مكتبين لتحويل الأموال بالقطيف. 

 

وتفصيلا قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لــ"سبق" : إنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف، مخبرا عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابلة مما أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار. 

 

وأضاف العقيد الرقيطي : تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.

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القطيف.. ملثمون يضرمون النار في مكتبين لتحويل الأموال.. والشرطة تحقق
سبق

باشرت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية التحقيق وجمع الأدلة الجنائية في حادثة قيام ثلاثة ملثمين اليوم الأحد بإضرام النار في مكتبين لتحويل الأموال بالقطيف. 

 

وتفصيلا قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لــ"سبق" : إنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف، مخبرا عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابلة مما أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار. 

 

وأضاف العقيد الرقيطي : تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
03:33 PM
صباح اليوم الأحد وكان بحوزتهما رشاش وعددهم 3 أشخاص

القطيف.. ملثمون يضرمون النار في مكتبين لتحويل الأموال.. والشرطة تحقق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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باشرت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية التحقيق وجمع الأدلة الجنائية في حادثة قيام ثلاثة ملثمين اليوم الأحد بإضرام النار في مكتبين لتحويل الأموال بالقطيف. 

 

وتفصيلا قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لــ"سبق" : إنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد تبلغت شرطة محافظة القطيف من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يقع بحي مياس بمحافظة القطيف، مخبرا عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار بمقدمة المكتب ومكتب تحويل مالي آخر بالجهة المقابلة مما أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب ولاذوا بعدها بالفرار. 

 

وأضاف العقيد الرقيطي : تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني ، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.

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