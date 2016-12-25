"القعيد" أميناً عاماً لـ "موهبة"

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد أميناً عاماً للمؤسسة.

ورفع الدكتور عادل القعيد، شكره وتقديره إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، داعياً الله تعالى أن يكون في حجم ثقة وتطلعات الأمير تركي بن عبدالله، وتطلعات القيادة الرشيدة، فيما يعزز رسالة موهبة الوطنية وتحقيق رؤيتها في أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهاره.

يذكر أن الدكتور عادل القعيد كان يشغل منصب نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة منذ عام 2013م، وحتى صدور قرار رئيس مجلس الإدارة، وقبل ذلك كان مستشاراً في "موهبة" ومشرفا عاما على عدد من المبادرات الاستراتيجية منها: مبادرة الشراكة مع المدارس، ومبادرة التعرف على الموهوبين، ومبادرة التوعية والاتصال، كما عمل عضواً في هيئة التدريس في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية.

