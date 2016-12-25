النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القعيد" أميناً عاماً لـ "موهبة"

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد أميناً عاماً للمؤسسة.

ورفع الدكتور عادل القعيد، شكره وتقديره إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، داعياً الله تعالى أن يكون في حجم ثقة وتطلعات الأمير تركي بن عبدالله، وتطلعات القيادة الرشيدة، فيما يعزز رسالة موهبة الوطنية وتحقيق رؤيتها في أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهاره.

يذكر أن الدكتور عادل القعيد كان يشغل منصب نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة منذ عام 2013م، وحتى صدور قرار رئيس مجلس الإدارة، وقبل ذلك كان مستشاراً في "موهبة" ومشرفا عاما على عدد من المبادرات الاستراتيجية منها: مبادرة الشراكة مع المدارس، ومبادرة التعرف على الموهوبين، ومبادرة التوعية والاتصال، كما عمل عضواً في هيئة التدريس في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية.
 

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القعيد" أميناً عاماً لـ "موهبة"
سبق

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد أميناً عاماً للمؤسسة.

ورفع الدكتور عادل القعيد، شكره وتقديره إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، داعياً الله تعالى أن يكون في حجم ثقة وتطلعات الأمير تركي بن عبدالله، وتطلعات القيادة الرشيدة، فيما يعزز رسالة موهبة الوطنية وتحقيق رؤيتها في أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهاره.

يذكر أن الدكتور عادل القعيد كان يشغل منصب نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة منذ عام 2013م، وحتى صدور قرار رئيس مجلس الإدارة، وقبل ذلك كان مستشاراً في "موهبة" ومشرفا عاما على عدد من المبادرات الاستراتيجية منها: مبادرة الشراكة مع المدارس، ومبادرة التعرف على الموهوبين، ومبادرة التوعية والاتصال، كما عمل عضواً في هيئة التدريس في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
08:05 PM

"القعيد" أميناً عاماً لـ "موهبة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
629

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد أميناً عاماً للمؤسسة.

ورفع الدكتور عادل القعيد، شكره وتقديره إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، داعياً الله تعالى أن يكون في حجم ثقة وتطلعات الأمير تركي بن عبدالله، وتطلعات القيادة الرشيدة، فيما يعزز رسالة موهبة الوطنية وتحقيق رؤيتها في أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهاره.

يذكر أن الدكتور عادل القعيد كان يشغل منصب نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة منذ عام 2013م، وحتى صدور قرار رئيس مجلس الإدارة، وقبل ذلك كان مستشاراً في "موهبة" ومشرفا عاما على عدد من المبادرات الاستراتيجية منها: مبادرة الشراكة مع المدارس، ومبادرة التعرف على الموهوبين، ومبادرة التوعية والاتصال، كما عمل عضواً في هيئة التدريس في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية.
 

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
1,853
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,064
1200

1200

17 ديسمبر
5,689
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,995

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة