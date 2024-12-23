النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

القناوي: ماضون في تطوير أبحاث السكر والسرطان وكورونا بـ"الحرس الوطني"

دشن اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية

شدد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم، د. بندر بن عبدالمحسن القناوي، على أهمية الأبحاث الطبية لتحقيق المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الارتقاء وتضمن التفوق في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المملكة قادرة على أن تكون مصدرًا للمعرفة لدول العالم، وستكون كذلك بدعم قيادتنا الرشيدة.
 
وأكد الدكتور "القناوي" عقب افتتاحه اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أمس، أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحرص على تطوير الأبحاث العلمية الطبية، كأهم وسيلة تُساهم في اكتشاف وتطوير أحدث الطرق، التي تساعد في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تطوير خبرات المختصين، ما يُساهم في تعزيز التنمية الطبية وتطوير القطاع الصحي.
 
وبين "القناوي" أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني في حراك مستمر وكبير لدعم الأبحاث الطبية لمواجهة المخاطر الوبائية كـ "كورونا" الذي كشف عن تعاون بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني ووزارة الزراعة والبيئة في تطوير بحث كورونا، مبينًا أنه سيتم تطوير البحث في الأيام القريبة، إضافة إلى العديد من الأبحاث في الخلايا الجذعية وأمراض السرطان وأمراض السكر والتي ستتمخض عنها نتائج إيجابية قريبًا.
 
من جانب آخر، بينت رئيسة قسم النساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتورة عزة مدخلي، أن اللقاء السنوي لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، والذي يُقام لعامه الخامس على التوالي، على مجموعة من المحاضرات تغطي كل فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والأجهزة الطبية وصيانتها، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة.
 
وأوضحت مديرة الفحص للموجات فوق الصوتية للنساء والحوامل، الدكتورة عبير حمزة، أهمية مواكبة المستجدات في تصوير الأطفال وأمراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير.
 
 وأشارت إلى أن اللقاء سيناقش تأثير التعليم المستمر والأبحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية، يلقيها نخبة من الاستشاريين واختصاصيين واختصاصيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل وخارج المملكة، بمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية، وسيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لاختصاصي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القناوي: ماضون في تطوير أبحاث السكر والسرطان وكورونا بـ"الحرس الوطني"
سبق
شدد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم، د. بندر بن عبدالمحسن القناوي، على أهمية الأبحاث الطبية لتحقيق المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الارتقاء وتضمن التفوق في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المملكة قادرة على أن تكون مصدرًا للمعرفة لدول العالم، وستكون كذلك بدعم قيادتنا الرشيدة.
 
وأكد الدكتور "القناوي" عقب افتتاحه اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أمس، أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحرص على تطوير الأبحاث العلمية الطبية، كأهم وسيلة تُساهم في اكتشاف وتطوير أحدث الطرق، التي تساعد في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تطوير خبرات المختصين، ما يُساهم في تعزيز التنمية الطبية وتطوير القطاع الصحي.
 
وبين "القناوي" أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني في حراك مستمر وكبير لدعم الأبحاث الطبية لمواجهة المخاطر الوبائية كـ "كورونا" الذي كشف عن تعاون بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني ووزارة الزراعة والبيئة في تطوير بحث كورونا، مبينًا أنه سيتم تطوير البحث في الأيام القريبة، إضافة إلى العديد من الأبحاث في الخلايا الجذعية وأمراض السرطان وأمراض السكر والتي ستتمخض عنها نتائج إيجابية قريبًا.
 
من جانب آخر، بينت رئيسة قسم النساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتورة عزة مدخلي، أن اللقاء السنوي لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، والذي يُقام لعامه الخامس على التوالي، على مجموعة من المحاضرات تغطي كل فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والأجهزة الطبية وصيانتها، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة.
 
وأوضحت مديرة الفحص للموجات فوق الصوتية للنساء والحوامل، الدكتورة عبير حمزة، أهمية مواكبة المستجدات في تصوير الأطفال وأمراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير.
 
 وأشارت إلى أن اللقاء سيناقش تأثير التعليم المستمر والأبحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية، يلقيها نخبة من الاستشاريين واختصاصيين واختصاصيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل وخارج المملكة، بمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية، وسيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لاختصاصي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:02 PM
دشن اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية

القناوي: ماضون في تطوير أبحاث السكر والسرطان وكورونا بـ"الحرس الوطني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,635

شدد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم، د. بندر بن عبدالمحسن القناوي، على أهمية الأبحاث الطبية لتحقيق المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الارتقاء وتضمن التفوق في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المملكة قادرة على أن تكون مصدرًا للمعرفة لدول العالم، وستكون كذلك بدعم قيادتنا الرشيدة.
 
وأكد الدكتور "القناوي" عقب افتتاحه اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أمس، أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحرص على تطوير الأبحاث العلمية الطبية، كأهم وسيلة تُساهم في اكتشاف وتطوير أحدث الطرق، التي تساعد في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تطوير خبرات المختصين، ما يُساهم في تعزيز التنمية الطبية وتطوير القطاع الصحي.
 
وبين "القناوي" أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني في حراك مستمر وكبير لدعم الأبحاث الطبية لمواجهة المخاطر الوبائية كـ "كورونا" الذي كشف عن تعاون بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني ووزارة الزراعة والبيئة في تطوير بحث كورونا، مبينًا أنه سيتم تطوير البحث في الأيام القريبة، إضافة إلى العديد من الأبحاث في الخلايا الجذعية وأمراض السرطان وأمراض السكر والتي ستتمخض عنها نتائج إيجابية قريبًا.
 
من جانب آخر، بينت رئيسة قسم النساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتورة عزة مدخلي، أن اللقاء السنوي لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، والذي يُقام لعامه الخامس على التوالي، على مجموعة من المحاضرات تغطي كل فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والأجهزة الطبية وصيانتها، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة.
 
وأوضحت مديرة الفحص للموجات فوق الصوتية للنساء والحوامل، الدكتورة عبير حمزة، أهمية مواكبة المستجدات في تصوير الأطفال وأمراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير.
 
 وأشارت إلى أن اللقاء سيناقش تأثير التعليم المستمر والأبحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية، يلقيها نخبة من الاستشاريين واختصاصيين واختصاصيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل وخارج المملكة، بمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية، وسيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لاختصاصي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,485
1200

1200

17 ديسمبر
5,389
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,762
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,099

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة