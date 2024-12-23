القناوي: ماضون في تطوير أبحاث السكر والسرطان وكورونا بـ"الحرس الوطني"

دشن اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية

شدد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم، د. بندر بن عبدالمحسن القناوي، على أهمية الأبحاث الطبية لتحقيق المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الارتقاء وتضمن التفوق في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المملكة قادرة على أن تكون مصدرًا للمعرفة لدول العالم، وستكون كذلك بدعم قيادتنا الرشيدة.

وأكد الدكتور "القناوي" عقب افتتاحه اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أمس، أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحرص على تطوير الأبحاث العلمية الطبية، كأهم وسيلة تُساهم في اكتشاف وتطوير أحدث الطرق، التي تساعد في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تطوير خبرات المختصين، ما يُساهم في تعزيز التنمية الطبية وتطوير القطاع الصحي.

وبين "القناوي" أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني في حراك مستمر وكبير لدعم الأبحاث الطبية لمواجهة المخاطر الوبائية كـ "كورونا" الذي كشف عن تعاون بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني ووزارة الزراعة والبيئة في تطوير بحث كورونا، مبينًا أنه سيتم تطوير البحث في الأيام القريبة، إضافة إلى العديد من الأبحاث في الخلايا الجذعية وأمراض السرطان وأمراض السكر والتي ستتمخض عنها نتائج إيجابية قريبًا.

من جانب آخر، بينت رئيسة قسم النساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتورة عزة مدخلي، أن اللقاء السنوي لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، والذي يُقام لعامه الخامس على التوالي، على مجموعة من المحاضرات تغطي كل فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والأجهزة الطبية وصيانتها، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة.

وأوضحت مديرة الفحص للموجات فوق الصوتية للنساء والحوامل، الدكتورة عبير حمزة، أهمية مواكبة المستجدات في تصوير الأطفال وأمراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير.

وأشارت إلى أن اللقاء سيناقش تأثير التعليم المستمر والأبحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية، يلقيها نخبة من الاستشاريين واختصاصيين واختصاصيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل وخارج المملكة، بمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية، وسيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لاختصاصي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى.