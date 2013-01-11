​​القنصلية السعودية بإسطنبول تتدخل لإنهاء معاناة مواطنين بمطار أتاتورك

​عَلِقوا 10 ساعات بسبب الطقس بعد أن تخلَّت عنهم شركة طيران تركية

تدخلت القنصلية السعودية بتركيا لإنهاء معاناة ركاب سعوديين، تأخرت رحلتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكُم الثلوج على أرضية المطار؛ ما أدى إلى بقائهم في المطار فترة طويلة، امتدت إلى أكثر من عشر ساعات.



وكان المواطن هاني المالكي أحد الركاب العالقين قد قام بالاتصال مباشرة بالقنصلية العامة بإسطنبول (قِسْم رعايا شؤون السعوديين)، وشرح لهم معاناة الركاب السعوديين هناك؛ فما كان من موظف القنصلية ثامر الشمري إلا أن تجاوب مع البلاغ بشكل عاجل، وتوجّه للمطار، واستطاع بالتنسيق مع المسؤولين بالمطار إنهاء معاناة الركاب، وتوفير رحلة بديلة في أقرب وقت دون تأخير مراعاة لظروف الركاب وأسرهم وأطفالهم، الذين مكثوا في المطار ساعات طويلة.



فيما قام ممثل السفارة بتأمين سيارة لنقل الركاب السعوديين إلى خارج المطار، البالغ عددهم ما يقارب ثلاثين شخصًا، بعد أن تم تأمين الرحلة لجميع الركاب، وتوجه بهم إلى أحد المطاعم لتناول طعام الغداء في بادرة رائعة، تؤكد حرص المسؤولين في سفارات خادم الحرمين بالخارج على الاهتمام بشؤون السعوديين ومعالجة جميع ما يعترضهم من مشاكل، وحلها بالطرق المناسبة التي تضمن سلامة وراحة المواطن السعودي أينما كان.



وكشف المواطن "هاني المالكي" لـ"سبق" أن القنصل السعودي بتركيا محمد العتيبي كان متابعًا للموقف، ووجّه بتذليل الصعاب كافة، وتأمين جميع متطلبات الركاب السعوديين. مبينًا أن الركاب السعوديين ثمنوا هذا الموقف الجميل للسفارة السعودية والقنصلية بإسطنبول هناك؛ ما أسهم في تخفيف معاناتهم، وقدموا شكرهم وامتنانهم لأعضاء السفارة السعودية هناك على كل الجهود المبذولة من أجل راحتهم وسلامتهم.