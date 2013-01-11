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القنفذة .. متابعة مواطن لحكم ضدّ والد رجل أمن تنتهي بالتعدّي عليه بمركز شرطة

واقعة أعادتها دائرة التحقيق والادعاء إلى لجنة إمارة مكة الفرعية وفقاً لتعميم ولي العهد

أعاد رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القنفذة إلى شرطة المحافظة، معاملة تحوي في طياتها فحوى اعتداء رجل أمن بشرطة القنفذة على مواطن وضربه داخل مبنى الشرطة وفي وقت الدوام؛ لتحويلها إلى اللجنة الفرعية بإمارة منطقة مكة المكرّمة وفقاً لتعميم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مثل هذه الحالات.

 

وكشفت مصادر لـ "سبق"، أن معاملة في مركز شرطة المظيلف بحكم شرعي صادر من محكمة المظيلف بسجن والد رجل الأمن تمّت إحالتها إلى شرطة القنفذة لأخذ التوجيه لعدم حضوره لمركز المظيلف؛ ما حدا بالمواطن المتضرّر إلى متابعة المعاملة بشرطة القنفذة، وعند دخوله الشرطة لمعرفة عدم تطبيق الحكم، تهجم عليه رجل الأمن بحجة مراجعته عن موضوع يخصُّ والده.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة المواطـن إلى مستشفى القنفذة، وصدر بحقه تقريرٌ طبي، تحتفظ "سبق" بصورة منه.

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القنفذة .. متابعة مواطن لحكم ضدّ والد رجل أمن تنتهي بالتعدّي عليه بمركز شرطة
سبق

أعاد رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القنفذة إلى شرطة المحافظة، معاملة تحوي في طياتها فحوى اعتداء رجل أمن بشرطة القنفذة على مواطن وضربه داخل مبنى الشرطة وفي وقت الدوام؛ لتحويلها إلى اللجنة الفرعية بإمارة منطقة مكة المكرّمة وفقاً لتعميم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مثل هذه الحالات.

 

وكشفت مصادر لـ "سبق"، أن معاملة في مركز شرطة المظيلف بحكم شرعي صادر من محكمة المظيلف بسجن والد رجل الأمن تمّت إحالتها إلى شرطة القنفذة لأخذ التوجيه لعدم حضوره لمركز المظيلف؛ ما حدا بالمواطن المتضرّر إلى متابعة المعاملة بشرطة القنفذة، وعند دخوله الشرطة لمعرفة عدم تطبيق الحكم، تهجم عليه رجل الأمن بحجة مراجعته عن موضوع يخصُّ والده.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة المواطـن إلى مستشفى القنفذة، وصدر بحقه تقريرٌ طبي، تحتفظ "سبق" بصورة منه.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:16 AM
واقعة أعادتها دائرة التحقيق والادعاء إلى لجنة إمارة مكة الفرعية وفقاً لتعميم ولي العهد

القنفذة .. متابعة مواطن لحكم ضدّ والد رجل أمن تنتهي بالتعدّي عليه بمركز شرطة

A A A
عبدالله الراجحي - القنفذة
20
27,001

أعاد رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القنفذة إلى شرطة المحافظة، معاملة تحوي في طياتها فحوى اعتداء رجل أمن بشرطة القنفذة على مواطن وضربه داخل مبنى الشرطة وفي وقت الدوام؛ لتحويلها إلى اللجنة الفرعية بإمارة منطقة مكة المكرّمة وفقاً لتعميم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مثل هذه الحالات.

 

وكشفت مصادر لـ "سبق"، أن معاملة في مركز شرطة المظيلف بحكم شرعي صادر من محكمة المظيلف بسجن والد رجل الأمن تمّت إحالتها إلى شرطة القنفذة لأخذ التوجيه لعدم حضوره لمركز المظيلف؛ ما حدا بالمواطن المتضرّر إلى متابعة المعاملة بشرطة القنفذة، وعند دخوله الشرطة لمعرفة عدم تطبيق الحكم، تهجم عليه رجل الأمن بحجة مراجعته عن موضوع يخصُّ والده.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة المواطـن إلى مستشفى القنفذة، وصدر بحقه تقريرٌ طبي، تحتفظ "سبق" بصورة منه.

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