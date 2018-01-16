القوات المسلحة الإماراتية والبريطانية تبدآن تمرين "خنجر البحر "

في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية

بدأ التمرين العسكري المشترك "خنجر البحر 2017" على أرض دولة الإمارات بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات البريطانية؛ في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذا التمرين الذي تشارك فيه وحدات من القوات المسلحة الإماراتية يستمر لعدة أيام، ويتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة؛ وذلك في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين قوات البلدين في سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل؛ لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يواكب العصر.

وأوضحت أن تمرين "خنجر البحر 2017" بين دولة الإمارات وبريطانيا يأتي ضمن سلسلة التمارين المشتركة التي تقام بين البلدين؛ في إطار التعاون العسكري المشترك بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف الأسلحة المشاركة.