القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

عبر 3 برقيات من خادم الحرمين وولي العهد وولي ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الأوزباكستاني شوكت ميرضيائيف، ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال الملك: يسرني أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقيتي تهنئة للرئيس الأوزباكستاني شوكت ميرضيائيف بهذه المناسبة .

وأعرب سموهما عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم.