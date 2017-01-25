القيادة تهنئ رئيس الهند بذكرى إعلان الجمهورية

الملك أعرب عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس براناب موكهرجي؛ رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتين مماثلتين لرئيس الهند، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.