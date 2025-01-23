القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا لأدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس أداما بارو؛ رئيس جمهورية جامبيا الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في جمهورية جامبيا الإسلامية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية جامبيا الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتين مماثلتين لتهنئة رئيس جامبيا الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.