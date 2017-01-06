الكاراتيه السعودي يقفز للمرتبة 31 عالمياً

قفز تصنيف الاتحاد السعودي للكاراتيه "١٥" مرتبة ليحل بالمرتبة "٣١" في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتيه لعام ٢٠١٦ م بعد أن حل بالمرتبة "٤٦" في العام ٢٠١٥.

وتصدرت اليابان قمة التصنيف فيما حلت فرنسا ثانياً وتركيا ثالثاً.



ويعتبر التصنيف هو الأعلى بين الاتحادات الرياضية السعودية على الصعيد العالمي لعام ٢٠١٦.



وعبر الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة ودعم اللجنة الأولمبية السعودية وهيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد، مضيفاً: "طموحاتنا عالية جداً وسط الأجواء المثالية التي تعيشها الاتحادات الرياضية وبوجود كفاءات إدارية وفنية مخلصة وعناصر ممتازة من اللاعبين واهتمام وتناغم مع الأندية التي دائماً شريكتنا بكل النجاحات كما هو الإعلام الرياضي الذي طوقنا باهتمامه وتشجيعه المستمر".



وأشار القناص إلى أن العمل الجماعي والرؤية المشتركة بالاتحاد أسهمت في دقة تحديد الأهداف وهو ما أفرز إنجازات عالمية وآسيوية وعربية وخليجية لكل الدرجات.

