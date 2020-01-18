"الكاملي" إلى رتبة نقيب بشرطة عسير

قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، مديرَ شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة منطقة عسير النقيب عبدالرحمن بن محمد الكاملي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر بترقيته من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب؛ متمنياً له المزيد من التقدم والنجاح لخدمة دينه ووطنه ومليكه.

ومن جهته عبّر "الكاملي" عن شكره لولاة الأمر؛ سائلاً الله عز وجل أن تكون حافزاً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه.