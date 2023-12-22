النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

الكرملين: اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة

"بيسكوف": من المبكر تحديد من يقف وراء الجريمة

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة، فيما أشارت أنقرة إلى مسؤولية الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفق "سبوتيك"  إن «موسكو تعتبر بأنه يجب انتظار نتائج عمل مجموعة التحقيق الروسية-التركية الذي بدأ أمس في أنقرة. ويجب عدم استخلاص نتائج متسرعة طالما لم يحدد التحقيق من يقف وراء اغتيال سفيرنا».

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكرملين: اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة
سبق

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة، فيما أشارت أنقرة إلى مسؤولية الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفق "سبوتيك"  إن «موسكو تعتبر بأنه يجب انتظار نتائج عمل مجموعة التحقيق الروسية-التركية الذي بدأ أمس في أنقرة. ويجب عدم استخلاص نتائج متسرعة طالما لم يحدد التحقيق من يقف وراء اغتيال سفيرنا».

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
03:50 PM
"بيسكوف": من المبكر تحديد من يقف وراء الجريمة

الكرملين: اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
18,908

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة، فيما أشارت أنقرة إلى مسؤولية الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفق "سبوتيك"  إن «موسكو تعتبر بأنه يجب انتظار نتائج عمل مجموعة التحقيق الروسية-التركية الذي بدأ أمس في أنقرة. ويجب عدم استخلاص نتائج متسرعة طالما لم يحدد التحقيق من يقف وراء اغتيال سفيرنا».

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,363
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,741
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,075

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة