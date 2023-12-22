الكرملين: اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة

"بيسكوف": من المبكر تحديد من يقف وراء الجريمة

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة، فيما أشارت أنقرة إلى مسؤولية الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفق "سبوتيك" إن «موسكو تعتبر بأنه يجب انتظار نتائج عمل مجموعة التحقيق الروسية-التركية الذي بدأ أمس في أنقرة. ويجب عدم استخلاص نتائج متسرعة طالما لم يحدد التحقيق من يقف وراء اغتيال سفيرنا».