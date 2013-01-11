"الكسار" لـ"سبق": سنلعب للمتعة أمام غالطا سراي وهدفي ارتداء شعار الأخضر

قال إن الاتفاق سيظهر بشكل مختلف في بقية مباريات الدوري

تصوير: علي الحجي: أكد قائد فريق الاتفاق الكروي الأول أحمد الكسار أن فريقه سيقدم مباراة توازي حدث "شوف التحدي" أمام فريق غالطا سراي (بطل أوروبا السابق - ودياً)، مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وقال "الكسار" في تصريح خاص لـ"سبق": لن نلتفت للمباراة من كونها استعراضية، بل سنقدم ما لدينا من إمكانات فنية؛ من أجل إسعاد جماهيرنا، مثل هذه المباريات يجب أن نستفيد منها من الناحية الفنية، وتكون خير حافز لخوض بقية مباريات دوري جميل، وسننفذ ما يطلبه المدير الفني منا داخل الملعب خلال الـ 90 دقيقة، وفريق غالطا سراي التركي من الفرق الأوروبية الممتعة، ويضم نجوماً عالميين في صفوفه".

وعن طموحه قال حارس مرمى الفريق الاتفاقي: "سأسعى بكل قوة لتطوير نفسي من أجل إقناع المدير الفني للأخضر مارفيك، فحلم كل لاعب سعودي هو تمثيل بلاده من خلال ارتداء شعار المنتخب، كما نعد كلاعبين أن يظهر الاتفاق بصورة مختلفة فيما تبقى من مباريات الدور الثاني من الدوري كما بدأ الفريق مع بداية الموسم بشكل مميز وأفضل".

وتمنى "الكسار" أن يوفق الأخضر في بقية التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 والتأهل بمشيئة الله .