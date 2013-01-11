النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكسار" لـ"سبق": سنلعب للمتعة أمام غالطا سراي وهدفي ارتداء شعار الأخضر

قال إن الاتفاق سيظهر بشكل مختلف في بقية مباريات الدوري

تصوير: علي الحجي: أكد قائد فريق الاتفاق الكروي الأول أحمد الكسار أن فريقه سيقدم مباراة توازي حدث "شوف التحدي" أمام فريق غالطا سراي (بطل أوروبا السابق - ودياً)، مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وقال "الكسار" في تصريح خاص لـ"سبق": لن نلتفت للمباراة من كونها استعراضية، بل سنقدم ما لدينا من إمكانات فنية؛ من أجل إسعاد جماهيرنا، مثل هذه المباريات يجب أن نستفيد منها من الناحية الفنية، وتكون خير حافز لخوض بقية مباريات دوري جميل، وسننفذ ما يطلبه المدير الفني منا داخل الملعب خلال الـ 90 دقيقة، وفريق غالطا سراي التركي من الفرق الأوروبية الممتعة، ويضم نجوماً عالميين في صفوفه".

وعن طموحه قال حارس مرمى الفريق الاتفاقي: "سأسعى بكل قوة لتطوير نفسي من أجل إقناع المدير الفني للأخضر مارفيك، فحلم كل لاعب سعودي هو تمثيل بلاده من خلال ارتداء شعار المنتخب، كما نعد كلاعبين أن يظهر الاتفاق بصورة مختلفة فيما تبقى من مباريات الدور الثاني من الدوري كما بدأ الفريق مع بداية الموسم بشكل مميز وأفضل".

وتمنى "الكسار" أن يوفق الأخضر في بقية التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 والتأهل بمشيئة الله .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الكسار" لـ"سبق": سنلعب للمتعة أمام غالطا سراي وهدفي ارتداء شعار الأخضر
سبق

تصوير: علي الحجي: أكد قائد فريق الاتفاق الكروي الأول أحمد الكسار أن فريقه سيقدم مباراة توازي حدث "شوف التحدي" أمام فريق غالطا سراي (بطل أوروبا السابق - ودياً)، مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وقال "الكسار" في تصريح خاص لـ"سبق": لن نلتفت للمباراة من كونها استعراضية، بل سنقدم ما لدينا من إمكانات فنية؛ من أجل إسعاد جماهيرنا، مثل هذه المباريات يجب أن نستفيد منها من الناحية الفنية، وتكون خير حافز لخوض بقية مباريات دوري جميل، وسننفذ ما يطلبه المدير الفني منا داخل الملعب خلال الـ 90 دقيقة، وفريق غالطا سراي التركي من الفرق الأوروبية الممتعة، ويضم نجوماً عالميين في صفوفه".

وعن طموحه قال حارس مرمى الفريق الاتفاقي: "سأسعى بكل قوة لتطوير نفسي من أجل إقناع المدير الفني للأخضر مارفيك، فحلم كل لاعب سعودي هو تمثيل بلاده من خلال ارتداء شعار المنتخب، كما نعد كلاعبين أن يظهر الاتفاق بصورة مختلفة فيما تبقى من مباريات الدور الثاني من الدوري كما بدأ الفريق مع بداية الموسم بشكل مميز وأفضل".

وتمنى "الكسار" أن يوفق الأخضر في بقية التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 والتأهل بمشيئة الله .

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
01:54 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
03:12 AM
قال إن الاتفاق سيظهر بشكل مختلف في بقية مباريات الدوري

"الكسار" لـ"سبق": سنلعب للمتعة أمام غالطا سراي وهدفي ارتداء شعار الأخضر

A A A
أحمد سرور - الدمام
0
2,075

تصوير: علي الحجي: أكد قائد فريق الاتفاق الكروي الأول أحمد الكسار أن فريقه سيقدم مباراة توازي حدث "شوف التحدي" أمام فريق غالطا سراي (بطل أوروبا السابق - ودياً)، مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وقال "الكسار" في تصريح خاص لـ"سبق": لن نلتفت للمباراة من كونها استعراضية، بل سنقدم ما لدينا من إمكانات فنية؛ من أجل إسعاد جماهيرنا، مثل هذه المباريات يجب أن نستفيد منها من الناحية الفنية، وتكون خير حافز لخوض بقية مباريات دوري جميل، وسننفذ ما يطلبه المدير الفني منا داخل الملعب خلال الـ 90 دقيقة، وفريق غالطا سراي التركي من الفرق الأوروبية الممتعة، ويضم نجوماً عالميين في صفوفه".

وعن طموحه قال حارس مرمى الفريق الاتفاقي: "سأسعى بكل قوة لتطوير نفسي من أجل إقناع المدير الفني للأخضر مارفيك، فحلم كل لاعب سعودي هو تمثيل بلاده من خلال ارتداء شعار المنتخب، كما نعد كلاعبين أن يظهر الاتفاق بصورة مختلفة فيما تبقى من مباريات الدور الثاني من الدوري كما بدأ الفريق مع بداية الموسم بشكل مميز وأفضل".

وتمنى "الكسار" أن يوفق الأخضر في بقية التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 والتأهل بمشيئة الله .

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,389
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,212

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة