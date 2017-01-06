"الكلباني" : مواقع التواصل ليست منابر وعظية ويجب تغيير الخطاب الديني عبرها

في محاضرته (140 حرفًا وعشر ثوانٍ) بندوة المريبض الشهرية بالرياض

تحامل إمام وخطيب جامع "المحيسن" بالرياض، الشيخ عادل بن سالم الكلباني، على نفسه؛ ليستهل محاضرته معتذرًا للحضور عن ضعف تركيزه بسبب وعكته الصحية.

وتناول الشيخ الكلباني في محاضرته (140 حرفًا وعشر ثوان)، التي ألقاها اليوم مدشنًا انطلاقة ندوات سعود المريبض الثقافية والعلمية لعام 2017 بمنزل الشيخ سعود بن برجس المريبض بحي العليا بالرياض، مزايا وفوائد مواقع التواصل وسلبياتها.

وقال الكلباني: من فوائد تويتر والسناب شات أنهما يعلماننا الاختصار؛ فنحن في حياتنا لم نتعلم الاختصار، وتويتر ألزمنا بـ140 حرفًا، وسناب شات 10 ثوان. وهذا ممن الممكن أن يكون فيه موعظة ورسالة وكلمة مفيدة. لافتًا إلى أنه من صفات النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يختصر الكلام اختصارًا، والعرب من أهم مزايا لغتهم الاختصار؛ فخير الكلام ما قلّ ودلّ.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست منابر وعظية، ويجب أن نفرّق بينها وبين منبر المسجد. مضيفًا بأننا عبر مواقع التواصل نتحدث إلى الملايين أو عشرات الآلاف من مختلفي الطبقات والفكر والتوجه والثقافة.. داعيًا في هذا الصدد إلى تغيير الخطاب الديني عبر هذه المواقع، ومؤكدًا أن ميزات التواصل تدفعنا لوجوب تغيير الخطاب الديني؛ فيجب أن نغير طريقة التخاطب مع الناس.

وتابع: لقد هُيِّئ لنا في مواقع التواصل ما لم يُهيَّأ لصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل لم يُهيَّأ للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء من قبله مثل هذا.. لم يهيَّأ لهم أن يصلوا إلى العالم كله وهم جالسون في أماكنهم! فأنت بالرياض يمكنك أن تتحدث لأشخاص في أمريكا والصين وبريطانيا في الوقت نفسه, مبينًا أن هذه الإمكانيات ينبغي أن تغيّر خطابنا الديني؛ فالأفضل أن يكون الحديث عامًّا لا خاصًّا لفئة معينة من الناس إلا للضرورة؛ فيراعى اختلاف المناطق والمبادئ والقيم والعادات.. فما يكون عندنا سنة قد يكون عند آخرين بدعة.

وذكر الشيخ الكلباني أن من فوائد مواقع التواصل أنها تجعلنا نراعي الخلافات الفقهية، وأن نصل إلى المخالِف أكثر من الموافق. ولفت الكلباني إلى أن مواقع التواصل لم تعد من الكماليات، وإنما من الضروريات، لكنها أيضًا أثرت على سلوكياتنا.

وأضاف: نحن نضيّع أوقاتنا في كثير مما لا يفيدنا، والله يقول في وصف المؤمنين {قد أفلح المؤمنون *الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون}. مشيرًا إلى أن اللغو بحسب تفسير العلماء هو الذي لا يفيدك في دنياك ولا أخراك. معربًا عن أسفه من أن تكثر التغريدات والسنارات ورسائل الواتساب فيما لا فائدة فيه لا في دنيا ولا في آخرة، مثل تصوير الأكل وغيره.

وعما يقال عنه من تباسطه ونزوله للعامة في مواقع التواصل أوضح قائلاً: أنا لا أرى الدخول في وسائل التواصل نزولاً للعامة، بل هو فرصة ووسيلة أُتيحت لنشر العلم والثقافة والمحبة والمودة والرحمة. مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى عامة، وإنما جاءت من تفرقة المجتمع إلى خاصة وعامة!

الجدير بالذكر أن ندوة المريبض التي تحظى باهتمام لفيف من المفكرين والسفراء والمثقفين والرواد تأسست عام 2000م، عندما اختيرت الرياض عاصمة الثقافة العربية، واستمرت طيلة الستة عشر عامًا الماضية دون توقُّف.