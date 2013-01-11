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"الكهرباء"عن نداءات "الخوير": الخدمة مستقرة وسجّل الانقطاعات شاهد

قالت: طواقمنا جاهزة لإصلاح الأعطال بوقت قياسي وبأعلى معايير السلامة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء بخصوص معاناة ونداءات أهالي بلدة الخوير من خدمة الكهرباء أنها مستقرة، وآخر انقطاع كهربائي كان في شهر ديسمبر 2016 بسبب حالة الطقس.

وأضافت الشركة في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "الخوير بلدة منسية لا تعرف الخدمات رغم النداءات": أن البلدة تتم تغذيتها من خلال مغذيين؛ أحدهما أساسي والآخر بديل، في حال حدوث أي عطل لا قدّر الله.

وتابعت الشركة: بالرجوع لسجل الانقطاعات لدى الشركة، تبين حدوث انقطاعين في شهر ديسمبر 2016م، نجما بسبب سوء أحوال الطقس، حيث سارعت فرق الطوارئ والصيانة إلى موقع العطل، وقامت بإصلاحه وإعادة الخدمة للمشتركين في وقت قياسي، مؤكدةً أن الخدمة على البلدة المذكورة مستقرة حالياً.

وأردفت الشركة السعودية للكهرباء: أن مغذيات منطقة (الأجفر والمهينية والخوير) تخضع لبرامج صيانة دورية، وهناك عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها بصورة مستمرة؛ لدعم الخدمة الكهربائية، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بها.

وبيّنت الشركة حرصها على موثوقية الخدمة الكهربائية التي تقدمها لمشتركيها، والعمل على تعزيزها بمشاريع جديدة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد عليها نتيجة النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة، مشيرة إلى أن طواقمها الفنية جاهزة لإصلاح الأعطال التي قد تحدث بالشبكة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشتركيها في وقت قياسي وبأعلى معايير الأمن والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهرباء"عن نداءات "الخوير": الخدمة مستقرة وسجّل الانقطاعات شاهد
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء بخصوص معاناة ونداءات أهالي بلدة الخوير من خدمة الكهرباء أنها مستقرة، وآخر انقطاع كهربائي كان في شهر ديسمبر 2016 بسبب حالة الطقس.

وأضافت الشركة في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "الخوير بلدة منسية لا تعرف الخدمات رغم النداءات": أن البلدة تتم تغذيتها من خلال مغذيين؛ أحدهما أساسي والآخر بديل، في حال حدوث أي عطل لا قدّر الله.

وتابعت الشركة: بالرجوع لسجل الانقطاعات لدى الشركة، تبين حدوث انقطاعين في شهر ديسمبر 2016م، نجما بسبب سوء أحوال الطقس، حيث سارعت فرق الطوارئ والصيانة إلى موقع العطل، وقامت بإصلاحه وإعادة الخدمة للمشتركين في وقت قياسي، مؤكدةً أن الخدمة على البلدة المذكورة مستقرة حالياً.

وأردفت الشركة السعودية للكهرباء: أن مغذيات منطقة (الأجفر والمهينية والخوير) تخضع لبرامج صيانة دورية، وهناك عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها بصورة مستمرة؛ لدعم الخدمة الكهربائية، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بها.

وبيّنت الشركة حرصها على موثوقية الخدمة الكهربائية التي تقدمها لمشتركيها، والعمل على تعزيزها بمشاريع جديدة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد عليها نتيجة النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة، مشيرة إلى أن طواقمها الفنية جاهزة لإصلاح الأعطال التي قد تحدث بالشبكة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشتركيها في وقت قياسي وبأعلى معايير الأمن والسلامة.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
10:09 AM
قالت: طواقمنا جاهزة لإصلاح الأعطال بوقت قياسي وبأعلى معايير السلامة

"الكهرباء"عن نداءات "الخوير": الخدمة مستقرة وسجّل الانقطاعات شاهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الشركة السعودية للكهرباء بخصوص معاناة ونداءات أهالي بلدة الخوير من خدمة الكهرباء أنها مستقرة، وآخر انقطاع كهربائي كان في شهر ديسمبر 2016 بسبب حالة الطقس.

وأضافت الشركة في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "الخوير بلدة منسية لا تعرف الخدمات رغم النداءات": أن البلدة تتم تغذيتها من خلال مغذيين؛ أحدهما أساسي والآخر بديل، في حال حدوث أي عطل لا قدّر الله.

وتابعت الشركة: بالرجوع لسجل الانقطاعات لدى الشركة، تبين حدوث انقطاعين في شهر ديسمبر 2016م، نجما بسبب سوء أحوال الطقس، حيث سارعت فرق الطوارئ والصيانة إلى موقع العطل، وقامت بإصلاحه وإعادة الخدمة للمشتركين في وقت قياسي، مؤكدةً أن الخدمة على البلدة المذكورة مستقرة حالياً.

وأردفت الشركة السعودية للكهرباء: أن مغذيات منطقة (الأجفر والمهينية والخوير) تخضع لبرامج صيانة دورية، وهناك عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها بصورة مستمرة؛ لدعم الخدمة الكهربائية، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بها.

وبيّنت الشركة حرصها على موثوقية الخدمة الكهربائية التي تقدمها لمشتركيها، والعمل على تعزيزها بمشاريع جديدة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد عليها نتيجة النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة، مشيرة إلى أن طواقمها الفنية جاهزة لإصلاح الأعطال التي قد تحدث بالشبكة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشتركيها في وقت قياسي وبأعلى معايير الأمن والسلامة.

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