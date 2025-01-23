"الكهرباء" لـ "نزاهة": بادرنا باكتشاف الوقائع وزودنا الجهات بالتفاصيل

بعد واقعة الـ٨٠ مليوناً

أكدت الشركة السعودية للكهرباء تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها.

جاء ذلك في رد للشركة على البيان المنشور من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان نزاهة تحقق مع مسؤولين في الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيانها أن أنظمتها الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع منوهة بأنه ومن مبدأ الشفافية والتعاون التام فقد تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة والتي تخدم التحقيق.

وأشارت إلى أنها في تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، قد أحالت بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.