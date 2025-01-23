النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكهرباء" لـ "نزاهة": بادرنا باكتشاف الوقائع وزودنا الجهات بالتفاصيل

بعد واقعة الـ٨٠ مليوناً

أكدت الشركة السعودية للكهرباء تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها.

 

جاء ذلك في رد للشركة على البيان المنشور من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان نزاهة تحقق مع مسؤولين في الكهرباء.

 

وأضافت الشركة في بيانها أن أنظمتها الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع منوهة بأنه ومن مبدأ الشفافية والتعاون التام فقد تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة والتي تخدم التحقيق.

 

وأشارت إلى أنها في تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.

 

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)،  قد أحالت بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكهرباء" لـ "نزاهة": بادرنا باكتشاف الوقائع وزودنا الجهات بالتفاصيل
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها.

 

جاء ذلك في رد للشركة على البيان المنشور من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان نزاهة تحقق مع مسؤولين في الكهرباء.

 

وأضافت الشركة في بيانها أن أنظمتها الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع منوهة بأنه ومن مبدأ الشفافية والتعاون التام فقد تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة والتي تخدم التحقيق.

 

وأشارت إلى أنها في تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.

 

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)،  قد أحالت بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
05:46 PM
بعد واقعة الـ٨٠ مليوناً

"الكهرباء" لـ "نزاهة": بادرنا باكتشاف الوقائع وزودنا الجهات بالتفاصيل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
11,575

أكدت الشركة السعودية للكهرباء تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها.

 

جاء ذلك في رد للشركة على البيان المنشور من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان نزاهة تحقق مع مسؤولين في الكهرباء.

 

وأضافت الشركة في بيانها أن أنظمتها الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع منوهة بأنه ومن مبدأ الشفافية والتعاون التام فقد تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة والتي تخدم التحقيق.

 

وأشارت إلى أنها في تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.

 

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)،  قد أحالت بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,988
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة