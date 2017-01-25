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الكويت.. إعدام 7 شنقاً بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة و3 نساء

أعلن مصدر أمني كويتي أنه تم إعدام سبعة أشخاص شنقاً في الكويت، بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، وثلاث نساء.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي في كل من: محمد شاها محمد سنوار حسين، بنغالاديشي الجنسية؛ لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالإكراه والسرقة.

وكذلك تم إعدام جاكاتيا ميندون باوا، فلبينية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأماكيل أوكو ميكونين، إثيوبية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد.

ونُفّذ الحكم بحق نصرة يوسف محمد العنزي، كويتية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد، وكذلك سيد راضي جمعة، مصري الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأيضاً سمير طه عبدالماجد عبدالجليل، مصري الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

وأيضاً تم إعدام فيصل عبدالله الجابر الصباح، كويتي الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

وقد نُفّذ حكم الإعدام شنقاً؛ تنفيذاً لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز، بعد أن صدّق على هذه الأحكام أمير الكويت.

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الكويت.. إعدام 7 شنقاً بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة و3 نساء
سبق

أعلن مصدر أمني كويتي أنه تم إعدام سبعة أشخاص شنقاً في الكويت، بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، وثلاث نساء.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي في كل من: محمد شاها محمد سنوار حسين، بنغالاديشي الجنسية؛ لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالإكراه والسرقة.

وكذلك تم إعدام جاكاتيا ميندون باوا، فلبينية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأماكيل أوكو ميكونين، إثيوبية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد.

ونُفّذ الحكم بحق نصرة يوسف محمد العنزي، كويتية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد، وكذلك سيد راضي جمعة، مصري الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأيضاً سمير طه عبدالماجد عبدالجليل، مصري الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

وأيضاً تم إعدام فيصل عبدالله الجابر الصباح، كويتي الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

وقد نُفّذ حكم الإعدام شنقاً؛ تنفيذاً لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز، بعد أن صدّق على هذه الأحكام أمير الكويت.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
01:31 PM

الكويت.. إعدام 7 شنقاً بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة و3 نساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مصدر أمني كويتي أنه تم إعدام سبعة أشخاص شنقاً في الكويت، بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، وثلاث نساء.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي في كل من: محمد شاها محمد سنوار حسين، بنغالاديشي الجنسية؛ لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالإكراه والسرقة.

وكذلك تم إعدام جاكاتيا ميندون باوا، فلبينية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأماكيل أوكو ميكونين، إثيوبية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد.

ونُفّذ الحكم بحق نصرة يوسف محمد العنزي، كويتية الجنسية؛ لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد، وكذلك سيد راضي جمعة، مصري الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأيضاً سمير طه عبدالماجد عبدالجليل، مصري الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

وأيضاً تم إعدام فيصل عبدالله الجابر الصباح، كويتي الجنسية؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

وقد نُفّذ حكم الإعدام شنقاً؛ تنفيذاً لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز، بعد أن صدّق على هذه الأحكام أمير الكويت.

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