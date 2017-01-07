الكويت.. إنقاذ شخص بدين انحشر داخل قبر مفتوح

أنقذ رجال الإطفاء مواطناً كويتياً انحشر في قبر بمقبرة الصليبخات عصر أمس.

ووفق صحيفة "الراي"، كان المواطن الكويتي قاصداً مقبرة الصليبخات؛ لتقديم واجب العزاء، وبانتهائه شعر بدوار وسقط في قبر من القبور المفتوحة الجاهزة، وهو من أصحاب الأوزان الثقيلة فانحشر في داخله، وعندما أبصر أحد المارة المشهد سارع إلى إبلاغ عمليات الإدارة العامة للإطفاء.

وقال مصدر إطفائي إن "عناصر من الإنقاذ الفني يؤازرهم فنيو الطوارئ الطبية تحركوا إلى المكان، وعند وصولهم قاموا بعمل فتحة أخرى بين القبر الذي انحشر فيه المعزي وقبر آخر، حتى تمَّ إخراجه دون إصابته بأذى بالغ".