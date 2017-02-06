النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

الكويت.. الإبعاد لسائق بنجلاديشي مزّق نسخة قرآن بالشارع

قررت الكويت إبعاد سائق تاكسي بنجلاديشي، وبسبب قيامه بتمزيق نسخة من القرآن الكريم في أحد شوارع منطقة النقرة، وتظاهره بالجنون على الرغم من حيازته لرخصة قيادة.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كان وافد لبناني يسير في الشارع بمنطقة النقرة، حين أبصر السائق يتطاول على القرآن الكريم ويمزق نسخة منه في يديه، فانطلق إليه وأخذ يجمع الأوراق الممزقة وحاول جاهداً أخذ المصحف من يد المتطاول لكنه لم يستطع، فما كان منه إلا أن استنجد بعمليات وزارة الداخلية، وتمت إحالة البلاغ على مديرية أمن حولي، فانطلق إلى المكان رجال الأمن العام وتمكنوا من تحديد موقع السائق بحسب ما أخبرهم اللبناني، وألقوا القبض عليه واتضح أنه بنجلاديشي الجنسية، واقتيد مع مقدم البلاغ إلى الجهات الأمنية للتحقيق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إنه: "بالاستفسار من اللبناني عن تفاصيل الواقعة، ذكر أنه كان يسير في حال سبيله وشاهد ما اعتبره جريمة مصادفة، ولم يتمالك نفسه، لكنه لم يستطع أخذ المصحف من يد الوافد واضطر إلى جمع الأوراق الممزقة"، مشيراً إلى أن "المضبوط تظاهر بالجنون وأتى بأفعال وحركات مفتعلة، وتقرر إبعاده عن البلاد نظير ما اقترفه".

واستبعد المصدر الأمني أن يكون السائق مختلاً عقلياً، خصوصاً وأنه يحوز رخصة قيادة عامة منذ سنوات ومؤتمن على أرواح الناس، وليس لديه ملف في الطب النفسي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. الإبعاد لسائق بنجلاديشي مزّق نسخة قرآن بالشارع
سبق

قررت الكويت إبعاد سائق تاكسي بنجلاديشي، وبسبب قيامه بتمزيق نسخة من القرآن الكريم في أحد شوارع منطقة النقرة، وتظاهره بالجنون على الرغم من حيازته لرخصة قيادة.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كان وافد لبناني يسير في الشارع بمنطقة النقرة، حين أبصر السائق يتطاول على القرآن الكريم ويمزق نسخة منه في يديه، فانطلق إليه وأخذ يجمع الأوراق الممزقة وحاول جاهداً أخذ المصحف من يد المتطاول لكنه لم يستطع، فما كان منه إلا أن استنجد بعمليات وزارة الداخلية، وتمت إحالة البلاغ على مديرية أمن حولي، فانطلق إلى المكان رجال الأمن العام وتمكنوا من تحديد موقع السائق بحسب ما أخبرهم اللبناني، وألقوا القبض عليه واتضح أنه بنجلاديشي الجنسية، واقتيد مع مقدم البلاغ إلى الجهات الأمنية للتحقيق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إنه: "بالاستفسار من اللبناني عن تفاصيل الواقعة، ذكر أنه كان يسير في حال سبيله وشاهد ما اعتبره جريمة مصادفة، ولم يتمالك نفسه، لكنه لم يستطع أخذ المصحف من يد الوافد واضطر إلى جمع الأوراق الممزقة"، مشيراً إلى أن "المضبوط تظاهر بالجنون وأتى بأفعال وحركات مفتعلة، وتقرر إبعاده عن البلاد نظير ما اقترفه".

واستبعد المصدر الأمني أن يكون السائق مختلاً عقلياً، خصوصاً وأنه يحوز رخصة قيادة عامة منذ سنوات ومؤتمن على أرواح الناس، وليس لديه ملف في الطب النفسي.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
02:44 PM

الكويت.. الإبعاد لسائق بنجلاديشي مزّق نسخة قرآن بالشارع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,395

قررت الكويت إبعاد سائق تاكسي بنجلاديشي، وبسبب قيامه بتمزيق نسخة من القرآن الكريم في أحد شوارع منطقة النقرة، وتظاهره بالجنون على الرغم من حيازته لرخصة قيادة.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كان وافد لبناني يسير في الشارع بمنطقة النقرة، حين أبصر السائق يتطاول على القرآن الكريم ويمزق نسخة منه في يديه، فانطلق إليه وأخذ يجمع الأوراق الممزقة وحاول جاهداً أخذ المصحف من يد المتطاول لكنه لم يستطع، فما كان منه إلا أن استنجد بعمليات وزارة الداخلية، وتمت إحالة البلاغ على مديرية أمن حولي، فانطلق إلى المكان رجال الأمن العام وتمكنوا من تحديد موقع السائق بحسب ما أخبرهم اللبناني، وألقوا القبض عليه واتضح أنه بنجلاديشي الجنسية، واقتيد مع مقدم البلاغ إلى الجهات الأمنية للتحقيق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إنه: "بالاستفسار من اللبناني عن تفاصيل الواقعة، ذكر أنه كان يسير في حال سبيله وشاهد ما اعتبره جريمة مصادفة، ولم يتمالك نفسه، لكنه لم يستطع أخذ المصحف من يد الوافد واضطر إلى جمع الأوراق الممزقة"، مشيراً إلى أن "المضبوط تظاهر بالجنون وأتى بأفعال وحركات مفتعلة، وتقرر إبعاده عن البلاد نظير ما اقترفه".

واستبعد المصدر الأمني أن يكون السائق مختلاً عقلياً، خصوصاً وأنه يحوز رخصة قيادة عامة منذ سنوات ومؤتمن على أرواح الناس، وليس لديه ملف في الطب النفسي.

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,696
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة