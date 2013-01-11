إغلاق مطار الكويت وتحويل بعض الرحلات للدمام

بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية

أعلن في الكويت، اليوم، إغلاق مطار الكويت الدولي؛ لسوء الأحوال الجوية، فيما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي، فجر اليوم الاثنين، إلى مطارات الدول المجاورة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى دون 100 متر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي، إنه مع تحسّن الحالة الجوية عادت أولى الرحلات إلى مطار الكويت الدولي في تمام الساعة السابعة صباحاً.

وأوضح "الهاشمي" وفق وكالة الأنباء الكويتية، أن الرحلات آنفة الذكر تم تحويلها إلى مطارات الدمام والدوحة والمنامة منذ الساعة الرابعة فجر اليوم، مشيراً إلى أن مستوى الرؤية المسموح به في الإقلاع والهبوط يتراوح بين 300 و500 متر، وذلك بحسب طراز الطائرة.

وصباح اليوم، أوقفت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم، حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة "الشويخ، والشعيبة، والدوحة"؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.