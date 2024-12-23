اللجنة الأولمبية السعودية تعلن التشكيل الجديد لإدارات الاتحادات الرياضية

تستلم مهامها مع انطلاقة 2017 وحتى نهاية 2020

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الثلاثاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية 2017/2020 م.



وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالله خالص الشكر والتقدير للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على ما حظيت وتحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام لتذليل كافة المصاعب والعمل على تحقيق رياضة فاعلة ومنجزة في المحافل الدولية، مشيراً إلى القرارات التاريخية التي أسعدت كل الرياضيين في الفترة الماضية، والتي شملت الاتحادات واللاعبين بدءاً بقرار استقلالية الاتحادات الرياضية ومعاملتها معاملة الكيانات التجارية، وكذلك القرار الخاص بلاعبي النخبة وتفريغهم ودعمهم، مما ينعكس إيجاباً على المشاركات الأولمبية والمسابقات العالمية، لافتاً إلى أن قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما حمله من مضامين تجاه تطوير وإعادة هيكلة القطاع الرياضي وإنشاء صندوق تنمية الرياضة، وكذلك الموافقة على تخصيص الأندية، تمثل جميعها قرارات تاريخية ستعيش معها الرياضة واقعاً جديداً من كافة الجوانب .

وأعرب الأمير عبدالله بن مساعد باسم كل الرياضيين بمناسبة إعلان التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية عن خالص شكره وتقديره لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجان السابقة المنتهية فترة عملهم على جهودهم وعملهم خلال تلك الفترة" مؤكداً بأنه سيتم تكريمهم بما يليق خلال الأسابيع القادمة.

وحول التشكيل الجديد قال: "إن فريق العمل الذي كلف بهذه المهمة وضع معايير وآلية لاختيار رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجان وفق ما تتطلبه مهام المرحلة المقبلة من خبرات ومؤهلات من شأنها الارتقاء بالعمل في الاتحادات واللجان".

وأشار الأمير عبدالله بن مساعد إلى أن الدورة الجديدة ستشهد العديد من التغييرات، حيث تم فصل لعبة كرة الماء عن الاتحاد السعودي للسباحة لتكون في اتحاد مستقل كونها إحدى الألعاب الجماعية التي نسعى إلى أن تأخذ حقها من الاهتمام، كما تم إشهار اللجنة السعودية للرياضات الذهنية لتتولى الإشراف والعمل على احتواء فئة الشباب التي تمارس هذه الرياضات وتنظيم أوضاعها وإقامة المسابقات لهم وتشجيعهم على استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، وتم إضافة لعبة الجوجيتسو إلى الاتحاد السعودي للجودو لاتساع قاعدة ممارسي اللعبة، وفي المقابل تم إلغاء اللجنة السعودية للرقبي لضعف قاعدة ممارسة اللعبة في المملكة، كما تم تغيير مسمى الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع ليصبح مسماه الجديد "الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية" ويكون تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأستاذ عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش – وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة، سيما وأن رفع ممارسة المجتمع للرياضــــة أصبح أحد الأهـــــداف الإستراتيجية التي تعمل الهيئة العامة للرياضة على تحقيقها بإذن الله.



هذا وقد جاء التشكيل الجديد لرؤساء الاتحادات واللجان الرياضية على النحو التالي:



1)الدكتور/ إبراهيم بن محمد القناص - رئيساً للاتحاد السعودي للكاراتيه

2)الأستاذ/أحمد بن صفوان القضماني - رئيساً للاتحاد السعودي السباحة

3)أستاذ/أحمد بن صالح السديس - رئيساً للاتحاد السعودي للجمباز

4)الأستاذ/ بندر بن محمد السفير- رئيساً للاتحاد السعودي للسهام

5)الأستاذ/تركي بن سليمان الخليوي - رئيساً للاتحاد السعودي لكرة اليد

6)الأمير/تركي بن مقرن بن عبد العزيز - رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الجوية

7)لأستاذ/توفيق بن يحيى معافا - رئيساً للاتحاد السعودي للتنس

8)الأستاذ/سعيد بن محمد القحطاني - رئيساً للاتحاد السعودي للصم

9)الأمير/سلطان بن بندر الفيصل - رئيساً للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

10)العقيد/ شداد بن طالع العمري – رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو

11)لأستاذ/ صباح بن عبدالله الكريديس – رئيساً للاتحاد السعودي للدراجات

12)الأستاذ/عبدالله بن إبراهيم الخريف - رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات البحرية

13)لأمير/عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود - رئيساً للاتحاد السعودي للفروسية

14)الأمير/عبد الحكيم بن مساعد بن عبد العزيز - رئيساً للاتحاد السعودي للبولينج

15)الأستاذ/عبدالعزيز بن متعب الرشيد - رئيساً للاتحاد السعودي للمبارزة

16)الأستاذ/عبدالعزيز بن فهد السعيد - رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الطاولة

17)لأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش – رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية

18)الأستاذ/ عبدالهادي بن حسين القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي للكرة الطائرة

19) الأستاذ/عثمان بن طارق القصبي - رئيساً للجنة السعودية للرياضات الذهنية

20)معالي الفريق/عثمان بن ناصر المحرج - رئيساً للاتحاد السعودي للرماية

21) الأستاذ/عصام بن يوسف الملا - رئيساً للاتحاد السعودي البلياردو والسنوكر

22)الأستاذ/ عمر بن محمد الغامدي – رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة

23)الأستاذ/زياد بن عبد الرحمن التركي - رئيساً للاتحاد السعودي للإسكواش

24)الدكتور/ قاسم بن إبراهيم المعيدي - رئيساً للاتحاد السعودي للطب الرياضي

25)المهندس/لؤي بن هشام ناظر - رئيساً للاتحاد السعودي للجودو والجوجيتسو

26)الدكتور/محمد صالح بن محمد القنباز - رئيساً للجنة السعودية للرقابة على المنشطات

27)الأستاذ/محمد بن أحمد الحربي - رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال

28)الأمير/ محمد بن متعب الثنيان آل سعود – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة السلة

29)الأستاذ/مشعل بن عبدالله الجميح - رئيساً للاتحاد السعودي للمصارعة

30)الأستاذ/مقرن بن محمد المقرن - رئيساً للجنة السعودية الريشة الطائرة

31)الأستاذ/ ناصر بن محمد الدغيثر – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الماء

32)العميد/ هادي بن بكر القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي لألعاب القوى

33)المهندس/يوسف بن عبد المحسن الدويش - رئيساً للاتحاد السعودي للجولف