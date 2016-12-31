رسمياً .. عادل عزت رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

تفوق على مرشحه المالك في الجولة الثالثة بـ25 صوتاً

تصوير: عبدالله النحيط: نجح عادل عزت في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة أربع سنوات مقبلة بعد أن كسب الجولة الثالثة من الانتخابات متفوقاً على منافسه سلمان المالك بـ25 صوتاً مقابل 17 صوتاً في الانتخابات التي جرت أحداثها في مركز الملك فهد الثقافي.

وكانت الانتخابات قد شهدت أربعة مرشحين هم: نجيب أبو عظمة وخالد بن معمر وعادل عزت وسلمان المالك وجرت الانتخابات على ثلاث جولات شهدت الأولى خروج أبو عظمة وخرج في الثانية ابن معمر قبل أن يكسب عزت الجولة الثالثة والأخيرة.

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انتخابات اتحاد القدم: الجولة الثانية تخلط الأوراق.. وتستبعد ابن معمر

استبعدت لجنة الانتخابات في اتحاد القدم، المرشح خالد بن معمر من المنافسة على كرسي رئاسة اتحاد القدم، بعد حصوله على عشرة أصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، فيما حصل عادل عزت على 20 صوتاً وحصل سلمان المالك على 12 صوتاً.



وبالتالي تقام جولة ثالثة بين عادل عزت وسلمان المالك، ولا بد للفائز أن يحصل على 50% من الأصوات + 1 للفوز بالمنصب.



وكانت الجولة الأولى قد توزعت أصواتها بين خالد بن معمر 14 صوتا، وسلمان المالك 12 صوتا، وعادل عزت 15 صوتا، ونجيب أبو عظمة صوت واحد.

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انتخابات "اتحاد القدم": الجولة الأولى لم ينجح أحد.. واستبعاد أبو عظمة

فشلت الجولة الأولى في انتخابات اتحاد كرة القدم لتحديد الرئيس القادم للاتحاد، حيث صوت 42 عضواً، وجاءت أصواتهم موزعة كالتالي:



خالد بن معمر 14 صوتا، سلمان المالك 12 صوتا، عادل عزت 15 صوتا، نجيب أبو عظمة صوت واحد.



وبالتالي ستقام جولة جديدة من الانتخابات يقوم بها 42 عضواً، مع استبعاد المرشح الأقل أصواتاً وهو نجيب أبو عظمة.

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قبل اختيار المرشح الجديد لكرسي رئاسة الاتحاد السعودي

اللجنة الأولمبية تحجب أصواتها في انتخابات اتحاد القدم.. و"عيد" يودّع بـ: "سامحوني"

تغيب الممثلون الخمسة للجنة الأولمبية السعودية عن الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تجري أحداثها في مركز الملك فهد الثقافي.

وتُجرى اليوم مراسم انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم مع أعضاء المجلس الجديد الذي يخلف إدارة أحمد عيد.

وكانت اللجنة الأولمبية قالت يوم أمس، إنها ستحدد موقف أصواتها عند العاشرة صباح اليوم السبت، قبل ساعتين من بدء الجولة الأولى من الانتخابات، لكنها أجّلت ذلك الموعد حتى نهاية الانتخابات.

وغرد الحساب الرسمي للجنة كاتباً: "سيتم إصدار بيان اللجنة الأولمبية حال انتهاء عملية الاقتراع".

ويعد هذا الغياب مفاجئاً لأعضاء اللجنة الأولمبية السعودية، حيث اقتصر التصويت على 42 عضواً يمثلون أندية الممتاز والأولى والثانية والثالثة مع صوت لرئيس رابطة دوري المحترفين.

وشهدت بداية اليوم الانتخابي إقامة اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة للمجلس الراحل بقيادة أحمد عيد، والذي قال في كلمة له: "نشكر نواف بن فيصل على رفعه مشروع خصخصة الأندية والأمير عبدالله بن مساعد الذي جاء بعده لإكمال المشروع.".

وأضاف: خلال فترة تولينا رئاسة الاتحاد السعودي رفعنا العائدات إلى 120 مليون ريال، وأشكر العاملين بالوسط الرياضي على دعمهم.

وعن دوري الدرجة الأولى قال: "تم تسويقه بمبلغ وصل إلى 50 مليون ريال سعودي".

وختم أحمد عيد حديثه بالقول: "سامحت كل من أخطأ بحقي، وكل المتجاوزين في النقد".