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اللجنة الأولمبية: لهذا السبب حُجبت أصواتنا في انتخابات اتحاد القدم

بررت اللجنة الأولمبية السعودية حجب أصواتها الخمسة من المشاركة في اختيار رئيس جديد لاتحاد القدم السعودي، بأنها ترى أن المرشحين الأربعة يملكون برامج مميزة، لذا قررت الوقوف معهم على مسافة واحدة، جاء ذلك في بيان أصدرته عقب انتهاء مراسم انتخاب عادل عزت رئيساً لاتحاد القدم، وجاء نص البيان:
 
أكدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أنه بعد الإطلاع على السير الذاتية للمرشحين الأربعة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدراء التنفيذين لكل مرشح والبرامج الانتخابية التي قدمها المرشحون الأربعة والتي تتضمن أهداف تطويرية تتوافق في مضامينها مع خطة تطوير الرياضة السعودية التي تسعى لها اللجنة الاولمبية.
 
لذا فقد قررت اللجنة حجب أصوات ممثليها  الخمسة في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، المخولين بالتصويت لاختيار الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الجمعية العمومية.
 
وتؤكد اللجنة أن قراراها جاء انطلاقا من رغبتها في الوقوف مع المرشحين على مسافة واحدة في ضوئ تقديمهم ملفات انتخابية مميزة.
 
وفي الختام نهنئ الرئيس الجديد ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ، كما نشكر الرئيس السابق لاتحاد القدم ونائبه وأعضاء مجلس إدارته.
    
 

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اللجنة الأولمبية: لهذا السبب حُجبت أصواتنا في انتخابات اتحاد القدم
سبق

بررت اللجنة الأولمبية السعودية حجب أصواتها الخمسة من المشاركة في اختيار رئيس جديد لاتحاد القدم السعودي، بأنها ترى أن المرشحين الأربعة يملكون برامج مميزة، لذا قررت الوقوف معهم على مسافة واحدة، جاء ذلك في بيان أصدرته عقب انتهاء مراسم انتخاب عادل عزت رئيساً لاتحاد القدم، وجاء نص البيان:
 
أكدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أنه بعد الإطلاع على السير الذاتية للمرشحين الأربعة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدراء التنفيذين لكل مرشح والبرامج الانتخابية التي قدمها المرشحون الأربعة والتي تتضمن أهداف تطويرية تتوافق في مضامينها مع خطة تطوير الرياضة السعودية التي تسعى لها اللجنة الاولمبية.
 
لذا فقد قررت اللجنة حجب أصوات ممثليها  الخمسة في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، المخولين بالتصويت لاختيار الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الجمعية العمومية.
 
وتؤكد اللجنة أن قراراها جاء انطلاقا من رغبتها في الوقوف مع المرشحين على مسافة واحدة في ضوئ تقديمهم ملفات انتخابية مميزة.
 
وفي الختام نهنئ الرئيس الجديد ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ، كما نشكر الرئيس السابق لاتحاد القدم ونائبه وأعضاء مجلس إدارته.
    
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
05:08 PM

اللجنة الأولمبية: لهذا السبب حُجبت أصواتنا في انتخابات اتحاد القدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,038

بررت اللجنة الأولمبية السعودية حجب أصواتها الخمسة من المشاركة في اختيار رئيس جديد لاتحاد القدم السعودي، بأنها ترى أن المرشحين الأربعة يملكون برامج مميزة، لذا قررت الوقوف معهم على مسافة واحدة، جاء ذلك في بيان أصدرته عقب انتهاء مراسم انتخاب عادل عزت رئيساً لاتحاد القدم، وجاء نص البيان:
 
أكدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أنه بعد الإطلاع على السير الذاتية للمرشحين الأربعة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدراء التنفيذين لكل مرشح والبرامج الانتخابية التي قدمها المرشحون الأربعة والتي تتضمن أهداف تطويرية تتوافق في مضامينها مع خطة تطوير الرياضة السعودية التي تسعى لها اللجنة الاولمبية.
 
لذا فقد قررت اللجنة حجب أصوات ممثليها  الخمسة في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، المخولين بالتصويت لاختيار الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الجمعية العمومية.
 
وتؤكد اللجنة أن قراراها جاء انطلاقا من رغبتها في الوقوف مع المرشحين على مسافة واحدة في ضوئ تقديمهم ملفات انتخابية مميزة.
 
وفي الختام نهنئ الرئيس الجديد ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ، كما نشكر الرئيس السابق لاتحاد القدم ونائبه وأعضاء مجلس إدارته.
    
 

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