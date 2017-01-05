اللجنة الثقافية ببارق تتفاعل مع "ذكرى البيعة"

استضافت المحافظ ومدير تعليم محايل عسير في ندوة وطنية

تصوير- موسى البارقي: استضافت اللجنة الثقافية بمحافظة بارق مساء اليوم، كلاً من: محافظ بارق "يحيى بن عبدالرحمن آل حموض"، ومدير تعليم إدارة تعليم محايل عسير "منصور بن عبداللّه آل شريم"، في ندوة وطنية بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اللّه- وأدارها الإعلامي الأديب الأستاذ "عبدالعلام الفلقي" في المركز الحضاري ببارق، وسط حضور رائع.

وقد بدأ الندوة "عبدالعلام" بمقدمة ضافية عن المناسبة الغالية، مهنئاً ومبايعاً، ثم رحب بضيوف الندوة والحضور، بعد ذلك بدأ محافظ بارق بالتهنئة باسم محافظة بارق ومشايخها وأهاليها لخادم الحرمين، وولي عهده، وولي ولي العهد؛ بمناسبة ذكرى البيعة الغالية، ثم تطرق إلى التعريف بالبيعة ومعناها وأهميتها، مستدلاً بالآيات والأحاديث المناسبة، وكذلك وضح طريقة البيعة وأسلوبها، واختتم بالتوصية للآباء والمعلمين بضرورة تلقين النشء وإفهامهم معنى البيعة وأهميتها في ديننا الحنيف.

بعد ذلك تحدث مدير التعليم الذي بدأ أيضاً مهنئاً ومباركاً للقيادة الرشيدة باسم كافة منسوبي تعليم إدارة محايل عسير، وتكلم عن النهضة التعليمية في عهد حكومتنا الرشيدة من اهتمام بتطوير التعليم، وكذلك ما استحدث من مبانٍ ومشاريع دراسية، وبين الأمانة الملقاة على عاتق كل قائد تربوي ومعلم، وضرورة القيام بالواجب كاملاً تجاه وطننا الغالي، والتذكير بما أنعم اللّه به علينا من نعم جليلة، ثم اختتم بالدعاء لخادم الحرمين وللوطن الحبيب.

وأُتيح المجال لمداخلات الحضور؛ حيث تحدث مدير تعليم مكتب بارق "علي بن أحمد البارقي" مُقدماً شكره للضيوف وما قدموه من مادة وطنية أثرت الحضور، ثم طلب من المحافظ توجيه كلمة إرشادية لموظفي محافظة بارق، ومن مدير التعليم التحدث عن الأمن الفكري؛ فكان للمحافظ الرد الذي أثنى فيه على موظفي المحافظة من مدنيين وعسكريين، وكذلك تحدث عن الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي تحسن في محافظة بارق كثيراً؛ حيث تمت سعودة جميع محلات الجوالات، وكذلك زيادة إنتاج الأسر المنتجة، وأصبح لها شأنها في القطاع الخاص، وبإذن اللّه مع رؤية المملكة ستصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الشباب والمواطنين والاستغناء عن العمالة الوافدة، ثم تحدث مدير إدارة التعليم عن الأمن الفكري واهتمام الإدارة به وهو برنامج شامل على مستوى المملكة، مبيناً أنهم يرفضون أي شخص توجهه غير سوي.

بعد ذلك تداخل الأديب والباحث التاريخي "الأستاذ محمد بن علي آل الجحيني" متحدثاً عن أهمية البيعة عبر التاريخ منذ عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكذلك شارك الشاعر "عبدالرحمن عبداللّه الشهري" بقصيدة وطنية.

وقبل الختام كانت هنالك مشاركة للشاعر "محمد عبداللّه البارقي" بعنوان "عقوق الوطن"، ثم قدّم الفنان التشكيلي "عبداللّه حسن البارقي" لوحة شخصية لمدير التعليم. واختُتمت الأمسية بتكريم الضيوف بدروع تذكارية من قبل عضوي اللجنة "محمد عبداللّه البارقي، وإدريس علي البارقي".

تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك مشاركة من كشافة بارق بقيادة "أحمد البدوي" بلوحة توقيعات بمناسبة ذكرى البيعة، وقع عليها المحافظ ومدير التعليم والضيوف.

