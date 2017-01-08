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‏اللواء عسيري: خلال السنتَيْن الماضيتَيْن حققنا نتائج كبيرة في عملية بناء الجيش اليمني

أكد أن الهدف الأهم هو تحرير منطقة باب المندب من سيطرة الحوثيين

شدَّد اللواء الركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع المتحدث باسم قوات التحالف، على أن الهدف الأهم هو تحرير منطقة باب المندب من سيطرة مليشيا الحوثيين، والعمل جارٍ على تحرير معسكر العمري في غرب ‫محافظة تعز.

وأوضح اللواء عسيري في حديثه أمس لقناة الجزيرة عن عمليات الساحل الغربي في تعز: ليست هناك عملية محددة للساحل الغربي فقط. مؤكدًا أن جميع عمليات التحالف لتمكين الحكومة اليمنية والجيش اليمني من فرض سلطة الدولة في جميع الأراضي اليمنية.

واستدرك: لكن النقطة المهمة في الموضوع أن هذه المنطقة جزء من المناطق المتاخمة لممر مهم، هو مضيق باب المندب.

وأضاف: فمن الطبيعي أن تكون خالية من وجود أي مليشيات، وتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأشار إلى أن هذه المنطقة كانت محل نزاع بين الانقلابيين والجيش الوطني اليمني في الفترة الماضية، واليوم تم تطهيرها، ويجري السيطرة بشكل كامل على معسكر العمري وصولاً إلى المخا شمالا.

وأفاد اللواء عسيري بأن أحد الأهداف المهمة للتحالف هو إعادة بناء وتأهيل الجيش اليمني؛ حتى يكون قادرًا على المحافظة على المناطق المسيطر عليها، وعلى كسب المعارك، وهذا يتم تدريجيًّا، وخلال السنتين الماضيتَين حققنا نتائج كبيرة.

وقال: نحن نعول على الجيش اليمني أن يكون العمود الفقري في جميع العمليات العسكرية التي تتم في الأراضي اليمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏اللواء عسيري: خلال السنتَيْن الماضيتَيْن حققنا نتائج كبيرة في عملية بناء الجيش اليمني
سبق

شدَّد اللواء الركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع المتحدث باسم قوات التحالف، على أن الهدف الأهم هو تحرير منطقة باب المندب من سيطرة مليشيا الحوثيين، والعمل جارٍ على تحرير معسكر العمري في غرب ‫محافظة تعز.

وأوضح اللواء عسيري في حديثه أمس لقناة الجزيرة عن عمليات الساحل الغربي في تعز: ليست هناك عملية محددة للساحل الغربي فقط. مؤكدًا أن جميع عمليات التحالف لتمكين الحكومة اليمنية والجيش اليمني من فرض سلطة الدولة في جميع الأراضي اليمنية.

واستدرك: لكن النقطة المهمة في الموضوع أن هذه المنطقة جزء من المناطق المتاخمة لممر مهم، هو مضيق باب المندب.

وأضاف: فمن الطبيعي أن تكون خالية من وجود أي مليشيات، وتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأشار إلى أن هذه المنطقة كانت محل نزاع بين الانقلابيين والجيش الوطني اليمني في الفترة الماضية، واليوم تم تطهيرها، ويجري السيطرة بشكل كامل على معسكر العمري وصولاً إلى المخا شمالا.

وأفاد اللواء عسيري بأن أحد الأهداف المهمة للتحالف هو إعادة بناء وتأهيل الجيش اليمني؛ حتى يكون قادرًا على المحافظة على المناطق المسيطر عليها، وعلى كسب المعارك، وهذا يتم تدريجيًّا، وخلال السنتين الماضيتَين حققنا نتائج كبيرة.

وقال: نحن نعول على الجيش اليمني أن يكون العمود الفقري في جميع العمليات العسكرية التي تتم في الأراضي اليمنية.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:42 AM
أكد أن الهدف الأهم هو تحرير منطقة باب المندب من سيطرة الحوثيين

‏اللواء عسيري: خلال السنتَيْن الماضيتَيْن حققنا نتائج كبيرة في عملية بناء الجيش اليمني

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عبدالحكيم شار - الرياض
13
30,891

شدَّد اللواء الركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع المتحدث باسم قوات التحالف، على أن الهدف الأهم هو تحرير منطقة باب المندب من سيطرة مليشيا الحوثيين، والعمل جارٍ على تحرير معسكر العمري في غرب ‫محافظة تعز.

وأوضح اللواء عسيري في حديثه أمس لقناة الجزيرة عن عمليات الساحل الغربي في تعز: ليست هناك عملية محددة للساحل الغربي فقط. مؤكدًا أن جميع عمليات التحالف لتمكين الحكومة اليمنية والجيش اليمني من فرض سلطة الدولة في جميع الأراضي اليمنية.

واستدرك: لكن النقطة المهمة في الموضوع أن هذه المنطقة جزء من المناطق المتاخمة لممر مهم، هو مضيق باب المندب.

وأضاف: فمن الطبيعي أن تكون خالية من وجود أي مليشيات، وتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأشار إلى أن هذه المنطقة كانت محل نزاع بين الانقلابيين والجيش الوطني اليمني في الفترة الماضية، واليوم تم تطهيرها، ويجري السيطرة بشكل كامل على معسكر العمري وصولاً إلى المخا شمالا.

وأفاد اللواء عسيري بأن أحد الأهداف المهمة للتحالف هو إعادة بناء وتأهيل الجيش اليمني؛ حتى يكون قادرًا على المحافظة على المناطق المسيطر عليها، وعلى كسب المعارك، وهذا يتم تدريجيًّا، وخلال السنتين الماضيتَين حققنا نتائج كبيرة.

وقال: نحن نعول على الجيش اليمني أن يكون العمود الفقري في جميع العمليات العسكرية التي تتم في الأراضي اليمنية.

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