اللواء فرانك يزور "الجنادرية".. وصور الملك عبدالله تنعش ذكرياته

قدَّم شكره لإدارة المهرجان على الجهود التي يبذلونها

زار مدير مشروع التطوير بوزارة الحرس الوطني، اللواء فرانك موث، المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، وقضى بعض الوقت في تأمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وتجول اللواء "فرانك" خلال زيارته في أرجاء جناح مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، الذي تضمن قافلة تعريفية بمعرض الملك عبدالله تحت شعار (قيم وحكمة 2018)، واطلع على ما يحويه الجناح من صورة ولوحات تعبيرية، تحكي مسيرة الملك عبد الله - رحمه الله -، واستمع من قِبل المختصين بالجناح إلى شرح عن الجناح البالغ مساحته 2400 متر مربع، وما يشتمل عليه من أنشطة وصور ومقتنيات ومبادرات وإنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في جميع المجالات.

بعدها زار الأجنحة الأخرى، وشاهد الحرفيين وبعض المشاركات بمختلف أنواعها وأشكالها، التي نالت إعجابه.

وفي نهاية الزيارة قدم شكره لإدارة المهرجان على الجهود التي يبذلونها في المحافظة على التراث السعودي.