اللياقة الاجتماعية أولى برامج "رفاء" التدريبية بجمعية زواج مكة

بحضور 22 فتاة وتستمر لمدة 5 أيام بواقع 25 ساعة تدريبية

انطلقت مساء الأربعاء بقاعة رفاء التدريبية في الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتنمية الأسرية بمكة المكرمة، أولى البرامج التأهيلية النسائية، تحت عنوان: "اللياقة الاجتماعية".



وأوضح المشرف العام على الجمعية، محمد المدخلي، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تأهيلية متنوعة تعتزم الجمعية عقدها خلال الأشهر القادمة للفتيات المقبلات على الزواج، وتقدمها مدربات متخصصات .



وبين أن دورة اللياقة الاجتماعية تهدف إلى تمكين الفتاة من القدرة على الانسجام والتآلف مع الآخرين، والتأثير فيهم، وكسب تعاونهم، وتعزيز ثقافة الحوار لدى الفتيات ليكون الحوار لغة التفاهم في بيت الزوجية .



وقالت رئيسة الأقسام النسائية بالجمعية، مها الخويطر، إن الدورة سجلت حضور 22 فتاة وتستمر لمدة 5 أيام، بواقع 25 ساعة تدريبية، وتناولت عدداً من المحاور منها: مهارات المحاور البارع، وقوة التأثير والإقناع، ومهارات الاتصال الفعال، وقوة الحضور، ومعالجة الأخطاء، وإدارة الغضب.