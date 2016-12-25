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الليث.. إصابة 6 معلمات وسائقهن في تصادم وقع فجراً

تراوحت بين رضوض وكدمات وتم نقل الحالات للمستشفيات

 تَعَرّضت ٦ معلمات وسائقهن، فجر اليوم الأحد، لحادث تصادم على طريق (الليث- غميقة)، شرق المحافظة، أسفر عن إصابتهن والسائق بإصابات طفيفة وكدمات.

 

وكانت سيارة من نوع "فان" قادمة من مكة المكرمة، وتُقِل على متنها ٦ معلمات يعملن في مدارس ربوع العين والغمايات شرق الليث، وأثناء سيرها بطريق (الليث- غميقة) فوجئ قائدها بسيارة من نوع "هايلكس" كانت تسير أمامه، تنحرف عن مسارها باتجاه إحدى محطات الوقود؛ حيث لم يتمكن قائد سيارة نقل المعلمات من تفاديها؛ مما نتج عنه الاصطدام.

 

وباشر "مرور الليث" والهلال الأحمر الحادثَ، وتم نقل المعلمات المصابات وسائقهن إلى مستشفى الليث العام، وتراوحت إصاباتهن بين الكدمات والرضوض.

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الليث.. إصابة 6 معلمات وسائقهن في تصادم وقع فجراً
سبق

 تَعَرّضت ٦ معلمات وسائقهن، فجر اليوم الأحد، لحادث تصادم على طريق (الليث- غميقة)، شرق المحافظة، أسفر عن إصابتهن والسائق بإصابات طفيفة وكدمات.

 

وكانت سيارة من نوع "فان" قادمة من مكة المكرمة، وتُقِل على متنها ٦ معلمات يعملن في مدارس ربوع العين والغمايات شرق الليث، وأثناء سيرها بطريق (الليث- غميقة) فوجئ قائدها بسيارة من نوع "هايلكس" كانت تسير أمامه، تنحرف عن مسارها باتجاه إحدى محطات الوقود؛ حيث لم يتمكن قائد سيارة نقل المعلمات من تفاديها؛ مما نتج عنه الاصطدام.

 

وباشر "مرور الليث" والهلال الأحمر الحادثَ، وتم نقل المعلمات المصابات وسائقهن إلى مستشفى الليث العام، وتراوحت إصاباتهن بين الكدمات والرضوض.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:03 AM
تراوحت بين رضوض وكدمات وتم نقل الحالات للمستشفيات

الليث.. إصابة 6 معلمات وسائقهن في تصادم وقع فجراً

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عوض الفهمي - الليث
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 تَعَرّضت ٦ معلمات وسائقهن، فجر اليوم الأحد، لحادث تصادم على طريق (الليث- غميقة)، شرق المحافظة، أسفر عن إصابتهن والسائق بإصابات طفيفة وكدمات.

 

وكانت سيارة من نوع "فان" قادمة من مكة المكرمة، وتُقِل على متنها ٦ معلمات يعملن في مدارس ربوع العين والغمايات شرق الليث، وأثناء سيرها بطريق (الليث- غميقة) فوجئ قائدها بسيارة من نوع "هايلكس" كانت تسير أمامه، تنحرف عن مسارها باتجاه إحدى محطات الوقود؛ حيث لم يتمكن قائد سيارة نقل المعلمات من تفاديها؛ مما نتج عنه الاصطدام.

 

وباشر "مرور الليث" والهلال الأحمر الحادثَ، وتم نقل المعلمات المصابات وسائقهن إلى مستشفى الليث العام، وتراوحت إصاباتهن بين الكدمات والرضوض.

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