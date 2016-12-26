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الليلة في نصف نهائي كأس ولي العهد.. ظروف الهلال تغري النصر

الأزرق يراهن على الشلهوب.. والأصفر على السهلاوي

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة) مساء اليوم مواجهة ملتهبة في ليالي شتاء الرياض، تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ونظيره النصر، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد. وسيواجه الفائز منهما الفائز من مواجهة ديربي الغربية، الذي يجمع غدًا فريقَي الأهلي والاتحاد.
 
يدخل الهلال (حامل اللقب) هذا اللقاء وسط ظروف صعبة، بعد خسارته خدمات لاعبه البرازيلي "إدواردو" أمام الباطن في الدوري بالبطاقة الحمراء، وإيقافه على ضوء ذلك أربع مباريات، وغياب مدافعه محمد جحفلي، فيما تبدو مشاركة نواف العابد غير مؤكدة بداعي الإصابة التي أبعدته عن المواجهات السابقة، إلا أن المدير الفني للفريق دياز سيدفع بلاعب الخبرة محمد الشلهوب في هذا اللقاء، إلى جانب استثمار نجومية سالم الدوسري.
 
  وكان الهلال قد بلغ الدور نصف النهائي بعد أن أزاح الرائد، ثم الشباب بصعوبة.
 
وفي المقابل، يخوض النصر اللقاء منتشيًا بالعروض الإيجابية التي يقدمها الفريق في الدوري، إلى جانب العرض الكبير الذي قدمه أمام الهلال قبل أيام عدة، بعد أن تفوق على النقص العددي الذي واجهه، وأجبر خصمه التقليدي على التعادل الإيجابي 1-1.
 
وجاء تأهل النصر لهذا الدور بعد تحقيقه فوزًا سهلاً أمام النجوم، ثم الوطني فالوحدة.
 
عودة محمد السهلاوي وإبراهيم غالب لصفوف الفريق ستكون عاملاً مساعدًا ومؤثرًا في وصول الأصفر لنتيجة إيجابية، كما أشار المدير الفني للنصر زوران إلى أنه قد يزج بلاعب الخبرة في هذا اللقاء حسين عبدالغني كورقة رابحة في مثل هذه الديربيات.
 

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الليلة في نصف نهائي كأس ولي العهد.. ظروف الهلال تغري النصر
سبق

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة) مساء اليوم مواجهة ملتهبة في ليالي شتاء الرياض، تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ونظيره النصر، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد. وسيواجه الفائز منهما الفائز من مواجهة ديربي الغربية، الذي يجمع غدًا فريقَي الأهلي والاتحاد.
 
يدخل الهلال (حامل اللقب) هذا اللقاء وسط ظروف صعبة، بعد خسارته خدمات لاعبه البرازيلي "إدواردو" أمام الباطن في الدوري بالبطاقة الحمراء، وإيقافه على ضوء ذلك أربع مباريات، وغياب مدافعه محمد جحفلي، فيما تبدو مشاركة نواف العابد غير مؤكدة بداعي الإصابة التي أبعدته عن المواجهات السابقة، إلا أن المدير الفني للفريق دياز سيدفع بلاعب الخبرة محمد الشلهوب في هذا اللقاء، إلى جانب استثمار نجومية سالم الدوسري.
 
  وكان الهلال قد بلغ الدور نصف النهائي بعد أن أزاح الرائد، ثم الشباب بصعوبة.
 
وفي المقابل، يخوض النصر اللقاء منتشيًا بالعروض الإيجابية التي يقدمها الفريق في الدوري، إلى جانب العرض الكبير الذي قدمه أمام الهلال قبل أيام عدة، بعد أن تفوق على النقص العددي الذي واجهه، وأجبر خصمه التقليدي على التعادل الإيجابي 1-1.
 
وجاء تأهل النصر لهذا الدور بعد تحقيقه فوزًا سهلاً أمام النجوم، ثم الوطني فالوحدة.
 
عودة محمد السهلاوي وإبراهيم غالب لصفوف الفريق ستكون عاملاً مساعدًا ومؤثرًا في وصول الأصفر لنتيجة إيجابية، كما أشار المدير الفني للنصر زوران إلى أنه قد يزج بلاعب الخبرة في هذا اللقاء حسين عبدالغني كورقة رابحة في مثل هذه الديربيات.
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
12:42 AM
الأزرق يراهن على الشلهوب.. والأصفر على السهلاوي

الليلة في نصف نهائي كأس ولي العهد.. ظروف الهلال تغري النصر

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أحمد سرور - الرياض
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يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة) مساء اليوم مواجهة ملتهبة في ليالي شتاء الرياض، تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ونظيره النصر، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد. وسيواجه الفائز منهما الفائز من مواجهة ديربي الغربية، الذي يجمع غدًا فريقَي الأهلي والاتحاد.
 
يدخل الهلال (حامل اللقب) هذا اللقاء وسط ظروف صعبة، بعد خسارته خدمات لاعبه البرازيلي "إدواردو" أمام الباطن في الدوري بالبطاقة الحمراء، وإيقافه على ضوء ذلك أربع مباريات، وغياب مدافعه محمد جحفلي، فيما تبدو مشاركة نواف العابد غير مؤكدة بداعي الإصابة التي أبعدته عن المواجهات السابقة، إلا أن المدير الفني للفريق دياز سيدفع بلاعب الخبرة محمد الشلهوب في هذا اللقاء، إلى جانب استثمار نجومية سالم الدوسري.
 
  وكان الهلال قد بلغ الدور نصف النهائي بعد أن أزاح الرائد، ثم الشباب بصعوبة.
 
وفي المقابل، يخوض النصر اللقاء منتشيًا بالعروض الإيجابية التي يقدمها الفريق في الدوري، إلى جانب العرض الكبير الذي قدمه أمام الهلال قبل أيام عدة، بعد أن تفوق على النقص العددي الذي واجهه، وأجبر خصمه التقليدي على التعادل الإيجابي 1-1.
 
وجاء تأهل النصر لهذا الدور بعد تحقيقه فوزًا سهلاً أمام النجوم، ثم الوطني فالوحدة.
 
عودة محمد السهلاوي وإبراهيم غالب لصفوف الفريق ستكون عاملاً مساعدًا ومؤثرًا في وصول الأصفر لنتيجة إيجابية، كما أشار المدير الفني للنصر زوران إلى أنه قد يزج بلاعب الخبرة في هذا اللقاء حسين عبدالغني كورقة رابحة في مثل هذه الديربيات.
 

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