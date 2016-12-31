الماجستير لـ"العمري" في الهندسة الكهربائية

حصل المهندس صالح بن خميس العمري، المبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على درجة الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية من جامعة سانت ميري في ولاية ساننتونيو، التي تعد ضمن أقوى عشر جامعات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية .

وقدّم المهندس "العمري" مشروع تخرجه الذي جاء في تصميم جهاز فحص القلب بتقنية متطورة لاكتشاف اضطرابات القلب وقياس ضغط الدم، وكذلك نسبة الكولسترول من خلال فحص واحد، وهو ما لا تتيحه الأجهزة المتوفرة حالياً في هذا المجال.

ووافقت أقوى المجلات العلمية الأمريكية على نشر مشروع تخرج "العمري".