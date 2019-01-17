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"المالكي" رائداً بشرطة خميس مشيط

قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، الرائد محمد حسين المالكي أحد منسوبي شرطة الخميس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالترقية.
فيما عبر "المالكي" عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
 

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"المالكي" رائداً بشرطة خميس مشيط
سبق

قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، الرائد محمد حسين المالكي أحد منسوبي شرطة الخميس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالترقية.
فيما عبر "المالكي" عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:30 AM

"المالكي" رائداً بشرطة خميس مشيط

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، الرائد محمد حسين المالكي أحد منسوبي شرطة الخميس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالترقية.
فيما عبر "المالكي" عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
 

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