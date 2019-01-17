قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، الرائد محمد حسين المالكي أحد منسوبي شرطة الخميس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالترقية.
فيما عبر "المالكي" عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
"المالكي" رائداً بشرطة خميس مشيط
قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، الرائد محمد حسين المالكي أحد منسوبي شرطة الخميس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالترقية.
فيما عبر "المالكي" عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، الرائد محمد حسين المالكي أحد منسوبي شرطة الخميس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالترقية.
"المالكي" رائداً بشرطة خميس مشيط
قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، الرائد محمد حسين المالكي أحد منسوبي شرطة الخميس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالترقية.
فيما عبر "المالكي" عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.